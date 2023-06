Plzeň: trable na stoperu. Mladíkovi operovali rameno, Řezník pokračuje

Do přípravy vzala Plzeň celkem 33 hráčů, mezi nimiž figuruje pět gólmanů. Kádr je našlapaný i směrem do ofenzivy. Problém ale hrozí na pozici stoperů – z ostřílených borců jsou trenéru Miroslavu Koubkovi k dispozici aktuálně pouze Lukáš Hejda (33) a Václav Jemelka (28), navíc se ve středeční přípravě nepříjemně zranil Filip Čihák (23). Klub monitoruje situaci na trhu, alternací může být i další zkušený plejer Radim Řezník (34), s nímž Plzeň nakonec prodlouží spolupráci.

Filip Čihák nastoupil proti Táborsku (8:2) do druhého poločasu ve stoperské trojici po boku Václava Jemelky a Libora Holíka. Pět minut před koncem ale musel z placu. V souboji si poranil rameno, při odchodu do šaten si držel ruku a nevypadalo to s ním vůbec dobře.

Podle informací deníku Sport a iSport.cz se jedná o poraněné vazy v rameni, což znamenalo nutnost rychlé operace a přibližně dvouměsíční pauzu. „Obránce Filip Čihák si bohužel ze zápasu odnesl zranění v oblasti ramene, které si vyžádalo operační zákrok. Čihy, přejeme rychlou rekonvalesenci!“ napsala Plzeň ve čtvrtek odpoledne na Twitter.

Plzni se stoperská skvadra nepříjemně rozpadá. Po operaci kolene je v dlouhodobé rekonvalescenci Luděk Pernica (33), na marodku přibyl zmíněný Čihák. Po vypršení kontraktu odešel do Dunajské Stredy Filip Kaša (29). Robin Hranáč (23) se k týmu připojí po návratu z mistrovství Evropy, kde Češi vypadli ve skupině. Mohamed Tijani strávil jaro na hostování v Brně, ale v klubu o něm nejsou přesvědčení a do přípravy ho trenér Miroslav Koubek nevzal.

Vedle kapitána Lukáše Hejdy zbývá ze zkušenějších klasických stoperů pouze Václav Jemelka, jinak musí Plzeň obehrávat mladší talenty. První půlku odehrál vedle Hejdy velmi slušně nadějný Jan Paluska (18), který se na hřiště v závěru ještě vracel po Čihákově zranění. Vytáhlý zadák má velkou smůlu, na marodce už strávil jarní část při hostování v Hradci. Na podzim nastupoval pod Koubkem pravidelně a v Plzni pod zkušeným koučem mohl dostat slušnou šanci.

Po návratu z reprezentace zadní řady posílí další mladý odchovanec Robin Hranáč. Uplynulou sezonu odehrál v Pardubicích, kde zvládl těžké zápasy při boji o záchranu a pomohl ve městě udržet první ligu. Nastupoval i na mistrovství Evropy jednadvacítek a určitě má velkou šanci vybojovat si solidní pozici v Plzni, kam se vrátil po dvou sezonách v Pardubicích.

Viktoria i tak rozhodí sítě, klub by rád získal alespoň jednoho hotového zadáka. Vhodných adeptů na českém trhu není mnoho, zvlášť v cenových relacích, jaké si klub může dovolit. Majitel Adolf Šádek nejraději sahá po hráčích bez smlouvy.

Velmi pravděpodobně si pozici v kádru udrží Radim Řezník. Nejzkušenější hráč týmu se vrátil po dlouhých zdravotních komplikacích na konci minulé sezony, od začátku přípravy trénuje naplno a ve středu nastoupil na kraji obrany v prvním poločase. Končí mu smlouva, ale vše směřuje k tomu, že se nakonec ve svém osudovém klubu domluví na dalším pokračování.

„Ráďa prokazuje celou kariéru svoje kvality. Je to zkušený hráč, který nám může pomoct. Jsem rád, že je zdravý. Prošel si peklem, to si nikdo z nás nedokáže představit a jsme všichni rádi, že je zpátky,“ chválil svého kolegu z obrany Milan Havel po utkání s Táborskem.