Klokani: Nejsme lovná zvěř, ale lovci. Čtyřicet procent klubu je k mání

Video se připravuje ... Čtvrté místo a po téměř čtyřech dekádách účast v evropských pohárech. Bohemians si pro nadcházející sezonu nastavili laťku pořádně vysoko. Ale kdo jiný by ji měl znovu přeskočit, než klokani? „Trošku jsme poškádlili týmy, které si na to místo brousily zuby. Přišlo mi to od nich jako jaderné zbrojení,“ zasmál se před sezonou trenér Jaroslav Veselý s čerstvou dlouhodobou smlouvou. Vedení klubu se dál snaží pohnout s pražským magistrátem a rekonstrukcí a zároveň hledá malé akcionáře. A tématem zůstává i případný návrat Petra Hronka.

Cíle: Nejsme lovná zvěř, ale lovci Je čtvrté místo v lize pro Bohemians strop? Laťku si nastavili hodně vysoko, ale po elitní šestce šilhají znovu. „Pokud bych dneska řekl v kabině, že je cílem záchrana, tak mě hráči odvolají sami,“ rozesmál se Jaroslav Veselý, který po minulé úspěšné sezoně dostal novou smlouvu na tři roky. „Trošku jsme poškádlili zbylé týmy, které si na to místo brousili zuby, od nich mi to přišlo jako jaderné zbrojení. Obhájit první šestku by byl velký úspěch. Princip sportu je skončit co nejvýš, ale umístění vyhlašovat nebudu. Nechceme být lovná zvěř, ale lovci! Musí se s námi počítat. Schopnost být úspěšní je úspěch zopakovat.“ Bohemians pod vedením Jaroslava Veselého doskákali do Evropy • Foto www.bohemians.cz

Léto s kaňkami. A co Hronek? Cílem po konci sezony bylo udržet hráče na hostování. Martina Jedličku, Václava Drchala a Aleše Čermáka. Jenže čtvrté místo, Evropa a nabídky vedení klubu ani jednoho nepřesvědčili. A tak jsou příchody jiné. Do zálohy Robert Hrubý, do branky Michal Reichl (oba na podpis) a v útoku má vířit vody host ze Sparty Matyáš Kozák. „Věděli jsme, že bude složité, aby především dva Plzeňáci zůstali. Jedličku si stáhla Plzeň a zatím ho neuvolnila, Čermus dostal nabídku z Dunajské Stredy, která se nedala odmítnout. Jsem přesvědčený, že náhrady jsou kvalitní,“ prohlásil sportovní ředitel Miroslav Držmíšek. V Ďolíčku jsou pořád v kontaktu i s Petrem Hronkem, který před půl rokem odešel do Slavie, kde se příliš neprosadil. „V zimě s ní podepsal víceletou smlouvu. Řekl bych, že když ji podepisoval, trefil bingo. Momentálně přestup zpátky k nám neumožňuje výše uzavřené smlouvy," řekl sportovní ředitel s tím, že prioritou Slavie je hráče, které nevyužije, prodávat. To ale ještě neznamená, že se situace v dalších týdnech nezmění. Bohemians vyrazili na soustředění do Slovinska • Foto Bohemians Praha 1905

„Na Bodö jsme nekoukali.“ S přípravou pomůžou hasiči Následující sezona má být pro Bohemians výjimečná už tím, že budou hrát tři různé soutěže. Kromě domácí ligy a poháru i minimálně jedno předkolo Konferenční ligy. První utkání hrají už příští čtvrtek v norském Bodö, odvetu o týden později na Letné. První čtyři zápasy je tak čekají na čtyřech různých stadionech. „Připravujeme se standardně, i pohár je zápas jako každý jiný. Přemýšlíme hlavně nad Pardubicemi, na Bodo se teď ani nekoukáme, jsme nastavení na zápas v Pardubicích. Kdybychom se soustředili na jeden středobod světa a ten nevyšel, tak bychom byli zbytečně zhroucení. Není zdravé dávat jeden zápas výš, mohlo by vás to ztrestat. O to víc teď tlačím na všechny, aby podávali stabilní výkony. I patnáctý hráč musí být perfektně připravený,“ snaží se Jaroslav Veselý udržet pozornost kádru na sobotní výjezd na východ Čech. Až pak Bohemians poletí. Daleko na sever, až za polární kruh, kde aktuálně téměř nezapadá slunce. I tak je tam ale čeká umělá tráva. Na toto specifikum se mají připravovat od pondělí a šéfové klubu dali správcům tréninkového areálu v Uhříněvsi pokyn: „Umělka bude nakropená.“ A jelikož české uměle trávníky závlahou nedisponují, mají pomoct hasiči. Soupeři Bohemians: žlutá horda, která ponížila Mourinha a zkouší i Čechy

Stadion: na hraně i pro ligu V Ďolíčku se pracuje. Mění se schody na hlavní tribunu, fanoušci při dobrovolných brigádách spotřebovali stovky litrů barev. Že by to stačilo, aby Ďolíček splňoval kritéria pro předkolo Konferenční ligy? Ani náhodou. I kdyby se Vršovičtí vypořádali s osmi desítkami připomínek, které měl delegát UEFA, mohlo by se utkání uskutečnit s kapacitou kolem 2,5 tisíc diváků, proto se musí na Letnou. „Víme všichni, že Ďolíček je na hraně první ligy, takže čekat, že to schválí do Evropy, bylo zbožné přání. Stáváme se klubem, který bude mít největší problémy s infrastrukturou,“ uvědomuje si Jaroslav Veselý. A manažeři se snaží přesvědčit pražský magistrát, aby pokročil v už velmi dlouho připravované rekonstrukci. „Před třemi měsíci jsem do toho intenzivně vstoupil. Předložil jsem nový návrh, jak celou situaci řešit a čekám na jejich reakci,“ prozradil předseda představenstva Dariusz Jakubowicz. Primátor Bohuslav Svoboda před několika týdny slíbil fanouškům konkrétní kroky do půl roku.