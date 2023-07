Weber: Od zkušených hráčů čekáme víc. Stadion? Nebudu odpovídat

V minulých sezonách Hradec věděl, jak přitlačit Slavii do kouta a připravit ji těžké spaní. V prvním kole nového ročníku FORTUNA:LIGY však byl v Edenu bez šance. Prohrál 0:2. Jedinou příležitost spálil za stavu 0:1 matador Ladislav Krejčí. „Byla to škoda,“ posteskl si Jozef Weber, který měl na lavičce „votroků“ premiéru. Zároveň připustil, že od Krejčího, Pilaře a spol. si představuje lepší výkon.

Jak jste viděl úvodní prohru v sezoně?

„Musím pogratulovat Slavii k zaslouženému vítězství. Nezvládli jsme vstup do utkání, nechali jsme se zatlačit až k naší šestnáctce. Neaktivitou a nefotbalovostí, kdy jsme ztratili pár balonů, jsme posadili domácí na koně. Postupem času jsme byli odvážnější, ale zejména v prvním poločase jsme v přechodové fázi ztratili spoustu balonů. Přitom v přípravě jsme právě v této činnosti vypadali velmi dobře, ale asi na nás vstup do ligy dolehl. Po pauze jsme poslali do presinku typologicky jiného hráče, začalo nám to lépe fungovat, ale promarnili jsme moment, kdy jsme nevyužili tutovou šanci Krejčím. Další jsme si již nevytvořili, druhý gól všechno zlomil. Abychom uspěli, musí se v takovém utkání sejít více faktorů – nedostat brzký gól a být maximálně produktivní.“

Považujete první inkasovanou branku ve čtvrté minutě za velmi lacinou?

„Přesně tyhle náběhové situace jsme si před zápasem ukazovali, kluky na to upozorňovali. Viděli jsme Slavii proti QPR, stejně tak s Drážďany. Konkrétně u té branky nechyboval jen Franta Čech, ale i hráči před ním, kteří měli rychleji dostoupit hráče, který dával kolmici. Nelze to svést pouze na jednoho viníka.“

Proč jste o poločase stáhnul ze hry Václava Pilaře?

„Nešlo o výkon, ani o zranění, jen jsme chtěli na hřiště dostat typologicky jiného hráče do presinku. Mysleli jsme si, že s Pilařem, Krejčím a Vašulínem nahoře budeme silnější na míči, ale v prvním poločase se to moc nedařilo.“

Neviděl jste míč při Krejčího tutovce už v brance?

(usměje se) „Krejda měl v přípravě velkou fazonu, z podobných pozic šance proměňoval. Celý zápas jsme si říkali, buďme trpěliví, šance přijde. Byla to škoda. Kdybychom vyrovnali, určitě bychom to Slavii zkomplikovali.“

Slavia - Hradec Králové: Neskutečná dvojšance exsparťanů! Krejčí i Gabriel v tutovkách selhali

Jak vůbec hodnotíte výkon Ladislava Krejčího?

„Čekáme víc. Ale nejen od něho. Stejně tak od dalších zkušených kluků Pilky i Vašulína. Ale v pohodě, hráči si jsou vědomi, že měli předvést lepší výkon.“

Jaká je situace okolo výstavby nového stadionu? Neznervózňuje to mužstvo?

„Omlouvám se, ale na tyto otázky nebudu odpovídat. Nic o to nevím.“