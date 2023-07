Trenérské debuty: Hřebík v Benešově, Trpišovského obrat i Vrbův debakl

V prvním kole nového ročníku FORTUNA:LIGY si trenérskou premiéru v nejvyšší soutěži odkroutili hned dva noví muži. Marek Kulič s Mladou Boleslaví doma přehrál Jablonec 3:1 a Tomáš Hejdušek s Karvinou zdemoloval 4:1 Zlín, který vede Pavel Vrba. Ten na svůj debut určitě nevzpomíná rád, tenkrát totiž prohrál vysoko 0:7. A co další známí kouči a jejich první zápasy?

Karel Jarolím (66 let)

Počet zápasů: 373

Počet výher: 173

Počet titulů: 2

Baník Ostrava–Dukla Příbram 1:0, 3. srpna 1997, 1. kolo

Branka: 53. Pančík.

Spojení s pražskou Duklou přineslo příbramské kopané historický postup do nejvyšší soutěže. V ní se pod taktovkou Karla Jarolíma podařilo Dukle udržet. Sám Jarolím však po sezoně zamířil do Edenu, kde nejprve dělal asistenta Františku Ciprovi a následně se sám stal hlavním trenérem. Po konci v létě 2001 se přes asistenta trenéra ve Štrasburku a hlavního trenéra Synotu vrátil v dubnu 2005 do Slavie. Zde prožil nejlepší období kariéry, když dokázal vyhrát a následně i obhájit titul.