Plzeňské opory z formy: nulový Chorý, uhašený Bucha i trápení Vlkanovy

Trenér Miroslav Koubek mu určil novou roli, svěřil dostatek prostoru. Věřil, že mu to tvořivý ofenzivní hráč stejně jako v Hradci vrátí výkony na hřišti. Vlkanova naskočil do všech tří zápasů, ale ve všech se trápil. Ve středové trojici i naposledy proti mateřskému klubu o patro výš. Na drobném šikulovi se podepisuje slabší forma a z ní plynoucí nervozita. Balony mu odskakují, vůbec se nedostává do koncovky. Místo v základu si na těžkou odvetu proti Dritě pravděpodobně neudrží.

Tomáš Chorý (28), útočník

Odehrané zápasy: 3

Minuty: 176

Bilance: 0+0

Střely/na bránu: 5/2

xG: 0,78

Po Teplicích se vrátil do základu, ale ani v jednom z ligových zápasů nebyl dlouhé pasáže ve hře. Přitom neustále dře, vybojuje spousty balonů. Dokáže být platný v kombinaci, pro mužstvo by na place padl. Jenže to hlavní dvoumetrovému ranaři schází. Podobně jako na jaře se nedokáže gólově prosadit, hlavně s Dritou se dostal do několika zajímavých situací. Potřebuje se chytit, aby navázal na minulý podzim, kdy Plzeň naopak svými zásahy táhl.