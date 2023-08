Liga očima fanoušků: Baníku hrozí starý scénář, mladí Plzně se neztratili

Video se připravuje ... Třetí ligové kolo nejvyšší české fotbalové soutěže přineslo góly, rekordní průměrnou návštěvu v novém tisíciletí, ale také velké chyby rozhodčích. Jak na výkony svých týmů, ale i právě arbitrů nahlíží přiznivci pěti klubů v tradiční Lize očima fanoušků? Projděte si komentáře fanouška ze Slavie, Sparty, Plzně, Baníku i Bohemians.

Slavia Praha Vzhůru do Evropy, jsme jasným favoritem! Ligový start se Slavii povedl, neztratila zatím ani bod a potvrzuje roli favorita. Zlín se v Edenu sotva dostal za půlku. Je trestuhodné, že takový zápas neskončil 6:0, ale jen 2:1. A to se fanoušci ještě v závěru museli bát při dvou střelách hostů. Všechno ale naštěstí dobře dopadlo, a tak může být hlavním tématem fanouškovských diskusí trávník v Edenu, který je v tak katastrofálním stavu, že i trenér řekne do médií, že to takhle dál nejde. Nejsem trávníkář, ale když to vypadá takhle dva roky v řadě, tak zřejmě někdo někde dělá chybu. Teď už upřeme pozornost na předkolo Evropské ligy. V cestě stojí Dnipro a Slavia je jasným favoritem. Jde o hodně, především o jistotu základní skupiny alespoň Konferenční ligy, což by znamenalo, že na evropské scéně neskončí sezona fiaskem a Slavia si opět zahraje alespoň deset evropských zápasů. Vypadnutí by bylo těžkou ranou pro klub, postup úlevou. Abychom mohli jet do Košic klidní, hodilo by se zítra zvítězit alespoň o dvě branky. Tak tedy Slavia do toho! Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slavia - Zlín 2:1. Totální válec, ale vydřená výhra. Famózní Dostál umožnil drama Video se připravuje ...

Sparta Praha Birmančevič může být opravdu dobrá posila I v dešti zahřál první poločas s Pardubicemi a to nejen díky opět skvělé návštěvě, ale i našemu výkonu. Celou první půli koncertovalo na pravé straně celé mužstvo a Birmančevič zvlášť. Když si odpustí motání hlavy obráncům mnoha kličkami, bude opravdovou posilou. Gól mu jistě pomohl zvednout sebevědomí, což byla před Kodaní dobrá zpráva. Trochu jinak vidím post brankáře, kde Vindahl nepodal proti Pardubicím nikterak oslnivý výkon. Pravda, moc příležitostí ukázat své umění nedostal, ale dva góly ze dvou střel mně dávají úspěšnost nula. Možná by stálo za to poohlédnout se někdy více po českých luzích a hájích než pokračovat v importu krajanů našeho trenéra! Druhý poločas v podání hráčů z lavičky a novice Gomeze měl odlišný průběh, což se projevilo i ve skóre. Souhlas však s tím, že v zápasech, jako byl tento, by měli dostat šanci ukázat, zda na A tým mají. Věřil jsem, že taktika ušetřit síly opor se ukáže v Kodani jako správná a přinese dobrý výsledek. Švédy jsme v historii z Prahy vyhnali, zkusíme to doma i s Dány. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Pardubice 5:2. Kanonáda před LM, zářili Wiesner a Birmančevič Video se připravuje ...

Viktoria Plzeň Postup z marnosti, mladíci se neztratili Tedy to, co jsem viděl ve čtvrtek, už nikdy... nikdy nechci vidět. Tak odporný zápas se nehraje snad ani na nejnižším okrese. O terénu nemluvě, ten nepotkáte snad ani v Černicích na tréninkovém hřišti. Vůbec nechápu, k čemu je UEFA, když tohle nechá. Nicméně to náš hrůzostrašný výkon proti Dritě neomlouvá. Naštěstí jsme z moře oboustranné beznaděje vylovili postup a to je jediné pozitivní. V neděli dorazil Baník. Jeho fanoušci nezklamali, sektor naplněný, choreo a ostatní, co k tomu patří, na parádní úrovni. U nás nezůstal v sestavě kámen na kameni a mladí se opravdu neztratili. Hranáč s Paluskou v obraně dobrý, Šulc taky tak, pouze cca od 70. minuty šlapal vodu. Vítězství se soupeřem, co chtěl hrát fotbal, a ne polehávanou, potěšilo. Pokud to bude pokračovat, budu spokojen. Jinak, co mě se..., jsou rozhodčí. Naši jsou podobně marní jako ti v Evropě. Chudák Chorý je trestán už snad za to, že je o hlavu větší než soupeř. Asi začnu sázet na to, že co ligový zápas Plzně, to penalta. Čest královně Viktorce, dobře už bylo. Zvykejme si. Kovi. 55 let, koordinátor distribuce PRVNÍ DOJEM: Trápení v kosovské džungli. Tohle je na Evropu zatraceně málo Video se připravuje ...

Baník Ostrava Doba hájení končí, hrozí starý scénář Pokud jsme Plzeň na jejím hřišti něčím překvapili, tak to bylo určitě naše bránění se spoustou individuálních chyb. Dopředu to nebylo špatné, statisticky jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem, ale hrajeme víceméně pouze po šestnáctku. Matěj Šín a Filip Kubala jsou jednoznačnými ofenzivními tahouny a oba musí hrát. Celkový progres ve hře nějaký je, ale je vidět, že v kabině a na hřišti hledáme snad úplně všechno. Ve třech úvodních zápasech jsme měli tři různé kapitány, přičemž já jako jediného možného (když vynechám Jirku Fleišmana) vidím Matěje Šína – a to i přes jeho mladý věk. Trošku mě zaráží složení mužstva, kde jsme v neděli měli na lavičce jako náhradníky tři levé beky, zatímco na křídlo místo trápícího se Ewertona nebyl k dispozici na oživení hry nikdo. Po třech kolech je na čase, aby doba hájení pro nový kádr skončila a projevil se rukopis trenéra Hapala. Déle než do soboty už na vítězství nemůžeme čekat, jinak hrozí deka, tlak a scénář podobný sezoně minulé. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Plzeň - Baník 3:1. Penalta pro oba týmy, výhru jistil Traoré Video se připravuje ...