Machr Koubek ztrestal neukotvenou Slavii. Kuchta má na víc, Panák slábne

Eden v šoku: Plzeň po nečekané výhře odsunula červenobílé na druhou příčku tabulky a velkou zásluhu na tom má velezkušený kouč Viktorie. „Opravdu mistrovská taktická práce Miroslava Koubka ve stavbě základní sestavy i při střídáních, do kterých se na rozdíl od Jindřicha Trpišovského trefil,“ prohlásil v novém dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. „Je to trenérský machr,“ souhlasí Jiří Fejgl: „Je to jeho výhra. On to postavil, on to vymyslel. A Slavia? Doplácí na neukotvený útok. Ty kluci se tam pořád točí, každý z nich je typově jiný, takže útok hraje pokaždé jinak – a spoluhráči už by si na ně potřebovali zvyknout,“ myslí si Fejgl.