Nazlobený Kotal: Dali jsme regulérní gól. Nechápu, proč ho sudí neuznal

Šlo prý o ofsajd Daniela Vašulína, který se zapojil do hry, i když se míče nedotkl.

„Míč už byl v brance, když došlo ke kontaktu. Vašulín má nohy nahoře, brankář padá na něj, jsem přesvědčený, že vůbec neovlivnil hru brankáře.“

Jak vůbec nesete tyto prostoje? Tentokrát sudí řešili branku nějakých šest minut.

„Nemůže to ovlivnit, čekáte na rozhodnutí rozhodčího. Sice jsme to viděli, máme obrazovku na lavičce, ale ta je tak malá, že stejně nic nepoznáte. Ale když jsem viděl zvětšený záběr, jsem si jistý, že gól měl jednoznačně platit. Zase na druhou stranu Vašulín měl ještě další šance. Je škoda, že jedna z nich neskončila gólem, pak bychom tohle, samozřejmě, neřešili.“

Hradec Králové - Liberec: Velká smůla pro domácí! VAR jim vzal už druhý gól v utkání Video se připravuje ...

Před časem jste Daniele Vašulína kritizoval. Vrací se do formy?

„Bylo vidět, že jsme se rozhodli správně zařadit ho do základní sestavy. Dal gól, měl další možnosti. Tak to od něj chceme, potřebujeme, aby se dostával do koncovky, to je pro útočníka rozhodující. Předtím se do ní nepropracoval.“

Do základu jste nasadil Petra Pudhorockého. Podal slušný výkon, že?

„Šel na hřiště se specifickým úkolem, v obranné fázi se měl věnovat Frýdkovi, což se mu v některých fázích dařilo. Ale je pravda, že se mi líbil i při zakládání útoku, kdy hrou jeden na jednoho vytvořil několik velmi dobrých situací. Liberec je velmi silný ve středu, je tam Červ, Frýdek, Žambůrek. Z toho pohledu jsme to myslím zvládli, a proto to bylo pro diváky atraktivní utkání, hra se přelévala nahoru, dolů, bohužel jsme ztratil dva body.“

Je to velký problém?

„Samozřejmě jsme ve střehu, vidíme další výsledky, ale neřešíme je, sledujeme naše výkony. Je obrovská škoda, že jsme nezískali tři body, protože tím bychom byli na osmnácti bodech. Byl to vlastně poslední podzimní zápas, příště už začíná druhá polovina, dá se říct jarní soutěž. Kdybychom měli osmnáct bodů, byli bychom spokojeni.“