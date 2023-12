TOP hráči podzimu: (ne)čekané opory, trefa Sparty i vítězný hybrid ze Slavie

Kdo byl na podzim objektivně nejlepším fotbalistou FORTUNA LIGY? iSport Index, který analyticky hodnotí dvanáct metrik u každého hráče, vydal svou TOP desítku. Nechybí v ní hvězdy Sparty, hned tři hráče má mezi nejlepšími Plzeň, vešel se jen jeden současný slávista - ale Trpišovského „hybrid“ rovnou vyhrál. Sešívaní zároveň sledují, jak v Baníku kouzlí jejich Brazilec. Do TOP desítky pronikli i zástupci Slovácka, Jablonce či Olomouce. Projděte si nejlepší hráče od desátého do prvního se statistikou a třemi klíčovými metrikami iSport Indexu.

Z pohledu iSport Indexu je naprosto komplexním hráčem. To souvisí i s tím, že trenér Miroslav Koubek ho staví na pozici wingbeka. Přesto je velmi produktivní hráč, driblinkem patří k nadstandardu.

záložník, 26 let

obránce, 26 let

Jan Vodháněl (Olomouc)

záložník, 26 let

obrana: 2,41

držení míče: 1,50

útok: 2,25

Bilance v lize:

zápasy: 13 (981 minut)

góly: 4

asistence: 2

Když prchnul po „válce“ v Bohemians do Rakouska, kdekdo mu předpovídal spíše úpadek. U našich jihozápadních sousedů to nebylo ono. V Olomouci musel dotrénovat, nebyl v ideálním rozpoložení, Sigmě se ale práce na něm vyplácí. Jestli Ewerton má vytříbenou pravou, u Vodháněla to platí o levačce.