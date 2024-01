Jurásek je zpět, ale kotník stále cítí: Bude to lepší. Staněk zase chyběl

Nejhorší prognózy se sice nepotvrdily, stejně si ale Matěj Jurásek po zranění proti Plzni (1:2) od fotbalu dva měsíce odpočinul. Zraněný kotník ale už ve slunném Portugalsku zahojil a nyní je opět připravený pomoci týmu, v přátelském utkání proti AIK Stockholm (2:0) se dokonce poprvé dostal do hry. Naopak brankářská posila Jindřich Staněk stále není realizačnímu týmu plně k dispozici.

Do podzimního šlágru v Edenu naskočil s cílem zvrátit remízový stav, na hřišti ale vydržel pouhých deset minut. Po tvrdém zákroku plzeňského Sampsona Dweha si Matěj Jurásek poranil kotník a ze hřiště mířil rovnou do nemocnice.

„Odcházel jsem v slzách. Kupodivu ale ty dva měsíce celkem rychle utekly. Kotník stále trochu cítím, hlavně po náročnějším zápřahu. Hned následující den je to ale dobré, musím zaklepat. Bude to jen lepší,“ řekl dvacetiletý křídelník pro klubový web.

To je dobrá zpráva pro všechny slávistické fanoušky i realizační tým, který na Juráska často spoléhá jako žolíka z lavičky. Díky technice a dravosti výrazně přispěl k tomu, že na konci neblaze se vyvíjejících utkání s Libercem, Luhanskem či Slováckem Pražané slavili. Na první přípravný zápas v Portugalsku proti Sönderjyske ještě připraven nebyl, proti AIK Stockholm už za potlesku lavičky naskočil na 25 minut.

Návrat navíc osladil fakt, že nešlo o žádné tréninkové hřiště či malý stadionek. Druhý přátelák slávistického soustředění hostilo třicetitisícové Estádio Algarve – místo, kde se mimo jiné hrálo čtvrtfinále EURO 2004. Ani prázdné tribuny nezměnily fakt, že utkání proti švédskému prvoligovému celku rázem chytilo více soutěžní nádech.

„Shodou náhod jsem se v minulosti díval přes internet na přípravný zápas ze stejného stadionu, když ve Slavii začínal David Zima. Krásné místo, super prostředí,“ usmíval se Mojmír Chytil.

Exolomoucký útočník se ale s Juráskem na hřišti neobjevil, odkopal první půli, kdy Slavia vcelku marně dobývala obranu švédského soupeře. „Hráli velice dobře, z bloku a do rychlých brejků. S tím se v lize setkáváme často, takže je to dobrá prověrka,“ zhodnotil Chytil.

Co ale fanoušci FORTUNA:LIGY často nevídají, je zápis záložníků Oscara a Petra Ševčíka do listiny střelců. Právě oni ve druhé půli zlomili stockholmský odpor povedenými ranami z kraje pokutového území. Dobrou práci u obou branek odvedli Boluwatife Ogungbayi a Andres Dumitrescu – hráči, kteří poctivě bojují o své místo pro jarní část ligy.

A Jurásek? Ukázal, že na jaře bude opět hodně platný. Hned při svém prvním doteku s balonem si povodil obránce přešlapovačkou a vyslal svůj klasický tvrdý centr podél brankové čáry, který gólmanovi soupeře nadělal velkou neplechu. Následně poctivou defenzivní prací a citlivou přihrávkou vytvořil zajímavý brejk. Po závěrečném hvizdu rozdával šikovný levák samé úsměvy.

Spokojenost panovala i na druhém konci hřiště, Pražané přeci jen podruhé v řadě udrželi vzadu nulu. Paradoxně na tom ale neměla podíl zatím asi nejvýraznější posila zimního přestupového období: Jindřich Staněk totiž opět přenechal místo v sestavě Aleši Mandousovi a Janu Sirotníkovi.

„Bohužel se mi stal lehký zdravotní problém, který mě do zápasové zátěže nepustí. Mám teď kvůli tomu lehce upravený tréninkový program. Myslím, že fyzioterapeuti odvádí skvělou práci a měl bych být připravený na poslední zápas,“ řekl pro Slavia TV gólman, který by měl podle informací deníku Sport naskočit do plného tréninku v pondělí.

Na mysli měl dvojutkání proti Pekingu Guoan, které 27. ledna uzavře týmový pobyt v Portugalsku. Zda ztracené dva týdny nějak ovlivní Staňkovu předpokládanou pozici jedničky, ale napoví až domácí generálka se Slovanem Bratislava.