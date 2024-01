Dva góly za 70 sekund! Gning šokoval Razgrad, zvědům ze Zlína to uniklo

PŘÍMO Z TURECKA | Jeden úder od Abdallaha Gninga, za sedmdesát sekund druhý a slovutný Ludogorec Razgrad šel ke dnu. Účastníka play off Konferenční ligy nachytaly Teplice při tréninkovém kempu v Turecku (3:1), jejich senegalská perla v útoku zasadila bývalému týmu Pavla Vrby dvě rány hned v nástupu do druhé půle. „Je to pro nás povzbuzení do sezony. Super vítězství. Ludogorec je skvělý tým, má vysokou individuální kvalitu,“ líčil brankář Richard Ludha, posila z Podbrezové. Také on patřil mezi hrdiny, neboť ve druhé půli chytil pokutový kop.

Trenérský štáb ze Zlína v čele s Bronislavem Červenkou, který přijel z nedaleké Lary omrknout prvního jarního soka, dorazil z poločasové „kávičky“ pozdě. Klíčové momenty neviděl. Přišly takřka okamžitě po rozehrání ze středového kruhu. Tohle se vidí málokdy. Ve 46. minutě to bylo 1:1 a ve 47. už 1:3.

Tepličtí už vedení udrželi a nikoliv pasivní hrou. Vpředu pořád hrozili. Favorit sice nebyl v plné sestavě, ale neposlal do akce žádné dorostence jako Dynamo Kyjev v úterý dopoledne proti Baníku Ostrava. „Určitě takový výsledek bodnul, i když to samozřejmě mohlo být ještě lepší. Všichni naši hráči podali dobrý výkon a vyhráli jsme zaslouženě,“ chválil gólman Ludha.

Bulharský gigant, chystající se na play off KL se švýcarským Servette Ženeva si pozval českého protivníka do hotelového komplexu Cornelia Diamond Golf Resort v Beleku. Nebyly to úplně důstojné podmínky. Světelná tabule nefungovala, čas a stav se kolemjdoucí nedozvěděl. On vlastně nikdo kolem ani projít nemohl.

Za bránu hotelu se málem nedostali ani teplický trenér Zdenko Frťala a sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. K hotelu dorazili autem hodinu před výkopem, ale ostraha v prosklené buňce (žena a muž) je dál nemínila pustit.

Vyžádala si pasy, dlouze s někým telefonovala. Pak nekompromisní paní předala mobil Vachouškovi, který komusi neznámému na druhé straně vysvětloval, kdo že jsou a že musí na zápas. Odpověď? NO. Prostě NE. Všichni místní byli evidentně zaskočeni, že oba pánové nepřijeli autobusem se zbytkem výpravy. Až po dalších intervencích bylo vozidlo s důležitými pasažéry vpuštěno dovnitř.

Zázemí stadionku s jednou maličkou tribunkou? Převlékárny pro hráče, jinak nic. Chcete si někam sednout s notebookem, získat zápis o utkání a pracovat aspoň po utkání v teple? Nelze. Proto část tohoto článku vznikla na golfovém vozítku u restaurace. Samozřejmě zavřené.

Vem to ďas, Teplice se radují z cenného skalpu. „Výsledek je pro nás super,“ pochvaloval si asistent Ondřej Prášil. „Razgrad je evropský tým, jsme rádi, že jsme si mohli zahrát na dobrém hřišti s kvalitním soupeřem. Na druhou stranu to nechceme přeceňovat, protože oni udělali na začátku druhého poločasu dvě obrovské chyby, které jsme využili,“ připomněl Gningovy dravé vpády do srdce defenzivy a dvě ne úplně standardní trefy rychle po sobě. „Druhý gól jsme si nachystali, ale zarazil mě ten třetí. Byl nečekaný,“ připojil Ludha.

Vypadá to, že útok mají Severočeši hodnotně pokrytý. K dispozici jsou kromě Gninga také Daniel Fila, Tadeáš Vachoušek, Roman Čerepkai (návrat ze Zlatých Moravců) a Jásir Núr. Slušná konkurence.

Ne každý bude na jaře plnohodnotně vytížený. „Těší nás, že jsou všichni zdraví. Jásir a Abdul jsou specifické typy, které právě potřebují, aby byli zdraví a trénovali. Byli jsme kritizovaní, že nedáváme góly. Jsme rádi, že je teď naši útočníci dali,“ oddechl si Frťalův kolega Ondřej Prášil.

Mimo hru je naopak záložník Filip Havelka, který se zranil hned na začátku pobytu v Turecku a odletěl se léčit domů. Chybí rovněž Rober Jukl, jehož trápí svalové zranění. Do zápasu ještě nemůže stoper Štěpán Chaloupek, dnes už hráč Slavie. Do Edenu se přesune v létě.

O místo v sestavě usilují tři posily. Krajní univerzál Adam Labík, vysoký obránce Ondřej Kričfaluši (oba jsou hráči Slavie a na podzim hostovali ve Vlašimi) a slovenský brankář Richard Ludha. Ten lapil mladému Brazilci Rwanu Cruzovi, který ho po čtvrthodině hry pokořil chytrým obloučkem, v 68. minutě penaltu. „Ukázal, že pro nás bude přínosem,“ souhlasil Prášil. „Intuitivně jsem šel na jednu stranu,“ poznamenal brankář, který přesně vystihl směr balonu a zachytil ho do rukavic.

Vše nasvědčuje tomu, že nedávný svěřenec Romana Skuhravého začne jaro jako teplická jednička a odsune na lavičku „nesmrtelného“ čtyřicátníka Tomáše Grigara. „Ríša přinesl konkurenci do klubu. Pro všechny naše brankáře je to svěží vítr a motivace. Každý chce stát mezi třemi tyčemi,“ shrnul asistent.