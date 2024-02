Zlaté Moravce v Edenu: Historický zápas! Pomáhal i virtuální trdelník

Ještě pár týdnů zpátky ale bylo vše jinak. Slavii měl před víkendovým startem FORTUNA:LIGY prověřit bratislavský Slovan, jenže…

Klub z hlavního města východních sousedů sehrál přípravný zápas s Dynamem Moskva, což nesli funkcionáři v Edenu nelibě a měření sil se Slovanem odřekli. Příležitost dostal FC ViOn Zlaté Moravce, který se sám přihlásil na sociálních sítích.

Pro poslední celek slovenské ligy i jeho fanoušky se jednalo o skutečný svátek. „Všechno se děje z nějakého důvodu a my jsme velmi rádi, že to takhle vyšlo,“ okomentovala situaci jedna z fanynek ViOnu. „Palec nahoru pro Slavii i pro ViOn,“ přihodil další z příznivců slovenského týmu, kterých do Edenu dorazilo až několik stovek.

„Přijeli jsme autobusem, cesta byla výborná, rychlá a veselá,“ neskrýval nadšení další z fandů Zlatých Moravců. Zápas se prý zapíše do historie klubu: „Myslím, že je to pro Moravce druhý největší zápas v klubové historii.“ Tím vůbec největším však zůstává téměř 17 let starý dvojzápas druhého předkola Poháru UEFA (dnes Evropské ligy) se Zenitem Petrohrad.

SESTŘIH: Slavia - Zlaté Moravce 4:1. Rozhodnuto v generálce bylo už po půlhodině Video se připravuje ...

Příznivci Zlatých Moravců si fotbalový svátek užili dosyta. Slavia sice šla s kvalitou soupeře dolu, na druhou stranu ale jasně pokračovala v již dříve nastolené klubové politice, když opět vyjádřila Ukrajině podporu. „Jen na vstupném jsme vybrali milion korun. K tomu peníze z doprovodných aktivit,“ uvedl na sociální síti X Jaroslav Tvrdík. Mezi ony doprovodné aktivity zařadila Slavia i možnost koupit si „virtuální trdelník“.