Trenérská situace v lize po klubech: kde je spokojenost a kde nejistota?

Video se připravuje ... Sezona pomalu kluše do závěrečné fáze. Hraje se o hodně. Pochopitelně se řeší hráčské přestupy. Kdo zaváhá, nekupuje. Ale tohle léto slibuje aktivitu i na trhu s trenéry. Mohlo by dojít hned k několika změnám. Proto není od věci si přehledně projít situaci klub po klubu. Kde je situace ohledně kouče nejistá? A kde se naopak nic nechystá?

Mladá Boleslav Jaro rozjel ve městě automobilů David Holoubek s pobočníky Markem Jarolímem a Janem Jelínkem. Těžko si představit, jakou herní mizérií by Bolka musela projít, aby se vedení rozhodlo znovu měnit kouče. Holoubek zlepšil defenzivu. Tento úkol si může odškrtnout. Teď jen začít více skórovat a probudit Vasila Kušeje třeba i k reprezentační formě. A jestli vyjdou dostihy o Evropu, tak bude mise pro zbytek sezony splněna na podtrženou jedničku. SESTŘIH: Mladá Boleslav – Olomouc 2:1. Rozhodl Solomon John, zápas nabídl dvě penalty i vyloučení Video se připravuje ...

Teplice Po více než roce vlády Zdenka Frťaly panuje na severu Čech s prací trenérů maximální spokojenost. Výměna hlavního trenéra či asistentů Ondřeje Prášila a Jana Rezka tak v Teplicích rozhodně není na stole. Zlepšily se výsledky i hra, realizační tým má navíc velký přesah do mládežnických kategorií. SESTŘIH: Teplice - Slovácko 1:1. Fila skóroval, pak nedal penaltu Video se připravuje ...

Baník Pavel Hapal má smlouvu pouze do léta, ale součástí je opce o prodloužení v případě účastí v nadstavbové skupině o titul. To znamená do šestky. Přesto jdou z Ostravy zprávy, že i tak se management rozhodl pro změnu. Pravděpodobně by to znamenalo, že vedení by muselo trenéra vyplatit, což by neměl být problém. Otázkou je, kdo za Hapala. Funkcionáři už se několikrát sešli s Radoslavem Kováčem z Pardubic, v tuto chvíli asi nejvážnějším kandidátem. Zejména pro Luďka Mikloška a Michala Běláka, kterým se líbí „omlazovací“ kouč. Majitel Václav Brabec se zase netají náklonností k Martinu Svědíkovi, mluvil s ním už před dvěma roky, kdy nakonec vzal Pavla Vrbu. Hráč, co nezná alibi: největší klenot Baníku se musí líbit i Rosickému Video se připravuje ...

Olomouc Po Václavu Jílkovi převzal mužstvo Jiří Saňák,pro něj jde o životní šanci, na kterou dlouho čekal. Nicméně musel by udělat zázrak, aby ze spolupráce dočasné vykvetla trvalá. Ví to on i sportovní manažer Ladislav Minář, faktický šéf klubu. Favoritem je v současnosti Martin Hyský z Vlašimi, pro kterého by šlo o premiérovou prvoligovou štaci. Jisté je, že by si vzal s sebou celý realizační tým, prohloubila by se rovněž spolupráce se Slavií. Saňáka mají na radaru Pardubice, které ho oslovily už před Radoslavem Kováčem, variantou může být i pro Slovácko. Martin Svědík ho za svého nástupce označoval už dřív. SESTŘIH: Baník - Olomouc 1:2. Další ztráta Ostravy, Saňák slaví první výhru Video se připravuje ...

Zlín Bez ohledu na to, jestli se Zlín v nejvyšší soutěži udrží, měl by Bronislav Červenka u mužstva zůstat i v příští sezoně. Klub mu dal důvěru po Pavlu Vrbovi s tím, že půjde o dlouhodobější spolupráci. Klidně ve druhé lize, kterou bývalý obránce zná z působení v Kroměříži. Proti jeho práci nemá vedení větší výhrady, navíc jde o levnějšího kouče z regionu. V závěru ročníku by muselo dojít k naprostému výsledkovému a hernímu kolapsu, aby se trenérova pozice řešila. SESTŘIH: Zlín - Bohemians 2:2. Klokani neudrželi vedení, srovnal Simerský Video se připravuje ...

Slovácko Velký otazník. Ačkoli má Martin Svědík smlouvu i na další ročník a stále platí výpovědní klauzule v řádu milionů korun, obecně se předpokládá, že v létě odejde po šesti letech za lepším. Ale kam? Podle informací Sportu měl tutově zamířit do Plzně, jenže tam vykazuje skvělé výsledky doyen Miroslav Koubek. Pokud prodlouží smlouvu o další rok, o což on sám stojí, Svědíkovi se dveře do Viktorie prozatím zavřou. Hodně lidí ho už vidí v Baníku, ale žhavá stopa to nyní není. Svědík: Ubíjí mě to a vře to ve mně. S Priskem souhlasí, proč rozumí Kloppovi? Video se připravuje ...

Plzeň Miroslav Koubek válí, je složité si představit, že by se jeho status překlenovacího trenéra, jak se sám nazval, nezměnil ve stálého. Že by ve Viktorii nepokračoval, notabene když má dobré vztahy s rakouskými majiteli. Ale… Co když bude k dispozici Martin Svědík, jenž by mohl ve Viktorii působit dlouhou dobu? Navíc se objevují zprávy, že vlastníci myslí na zahraničního kouče. Ani tady není nic jistého. SESTŘIH: Plzeň - Sparta 4:0. Debakl lídra! Krejčí vyloučen, dvakrát pálil Chorý Video se připravuje ...

Liberec Finalizuje se příchod nového majitele Ondřeje Kanii, jenž bude navazovat na letitého bosse Ludvíka Karla. Objevily se zprávy, že se Kania potkal s Radoslavem Kováčem, spíše však bude záležet, zda se novým šéfem klubu stane Jan Nezmar. Ten by mohl být v otázce trenéra Luboše Kozla radikální, už jednou se podobně zachoval ve Slavii, kde na místo Jaroslava Šilhavého přivedl Jindřicha Trpišovského. SESTŘIH: Liberec - Karviná 1:0. Trápení v koncovce ukončil Rabušic z penalty Video se připravuje ...

Bohemians Jde spíše o otazník. Jaroslav Veselý vloni dovedl mužstvo ke čtvrtému místu v lize, do evropského poháru. Aktuálně hrozí Bohemce pád do skupiny o záchranu. Nějaký sešup se dal čekat, ale takový? Veselý se navíc stal asistentem Ivana Haška u reprezentace, po EURO se bude rozhodovat, zda bude ve funkci pokračovat. To vše bude mít vliv na případný vztah s Bohemians. SESTŘIH: Olomouc - Bohemians 2:2. Naděje, ale bez výhry. Saňákův debut na půli cesty Video se připravuje ...

Pardubice Změna je prakticky jasná. Radoslav Kováč hraje s týmem druhý rok o záchranu, posouvání mladíků je chvályhodné, ale není to holt vše. Navíc kouč už v zimě myslel na konec kvůli sporům kolem asistenta Michala Hampla. Během jara jednal i s Baníkem. Na jeho místo by mohl naskočit olomoucký Jiří Saňák, jenž už měl od Pardubic nabídku před Kováčovým příchodem. Kováčův Zlatan: býval lechtivý na práci, teď může napodobit Chytila Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Karviná Marek Bielan (střídal Juraje Jarábka) se stal z dočasného trenéra pevným, záda mu však kvůli potřebě licence kryje sportovní ředitel Lubomír Vlk. Bielanovi stačila výhra nad Českými Budějovicemi a podpora hráčů, například matadora Jiřího Fleišmana. V létě se uvidí, co bude dál, sestup je hodně reálný. SESTŘIH: Karviná - České Budějovice 2:1. Domácí po výměně kouče protrhli mizérii Video se připravuje ...

České Budějovice Jiří Lerch se jmenovcem Kladrubským dostali přes mnohá jednání s dalšími adepty v zimě přednost. Situace je však (také v jejich případě) krajně zamotaná. Bude záležet, zda vydrží stávající majitel Vladimír Koubek, který se snaží klub přesměrovat jinam. Situaci rovněž ovlivní konečné pořadí v tabulce, Budějovičtí jsou hodně namočeni. SESTŘIH: České Budějovice - Zlín 2:2. Domácím odvolali penaltu, hosté dvakrát srovnali krok Video se připravuje ...

Sparta Tady se změna nechystá, Brian Priske podepsal smlouvu do roku 2026. Odchod na síti LinkedIn oznámil nutriční poradce Tom Shaw. Angličan ve Spartě působí od začátku roku 2023. SESTŘIH: Sparta - Hradec Králové 2:1. Po třech debaklech výhra, zářil Kuchta Video se připravuje ...

Jablonec Majitel Miroslav Pelta těžko znovu po roce vyhodí trenéra, Radoslav Látal zůstane. Vloni v létě nahradil Davida Horejše, jenž v klubu vydržel pouze jednu sezonu. SESTŘIH: Slovácko - Jablonec 0:1. Zápas s minimem šancí rozhodl Štěpánek Video se připravuje ...

Slavia V Edenu se změny nechystají. Za zvuků hudby z veleslavného filmu Top Gun minulý rok v dubnu podepsal Jindřich Trpišovský smlouvu na další tři roky. To bylo ještě za čínského majitele CITIC. O pár měsíců později koupil slavný klub Pavel Tykač a svůj akcionářský vstup podmínil tím, že trenér zůstane na lavičce pět let. Stejnou dohodu upekl i s Jaroslavem Tvrdíkem, předsedou představenstva. Do nové sezony Slavii povede Trpišovský. Změnit to může pouze nabídka z Liverpoolu… Haškův nejtalentovanější chlapec: Juráskovi jsem říkal „samograj“, říká Páník Video se připravuje ...

Hradec Králové Na novém stadionu úřaduje už třetí trenér. Začal Jozef Weber, skončil po osmi kolech. Mužstvo převzala místní legenda Václav Kotal, po třetím jarním kole však odstoupil ze zdravotních důvodů. Hradec ihned našel náhradu v Davidu Horejšovi a asistentovi Lukáši Váchovi. Vedení východočeského klubu má s touto dvojicí dlouhodobé plány, v létě se tak nic měnit nebude. Vyjma druhého asistenta Stanislava Hejkala, který koketuje se sousedními Pardubicemi. I kdyby to nevyšlo, v Hradci nezůstane. SESTŘIH: Hradec Králové - Pardubice 2:0. První derby v nové aréně konečně opanovali Votroci Video se připravuje ...