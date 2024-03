Baník: výhra doma po půlroce. Rusnák ožil, Teplice vytáhly talent z Litvy

Video se připravuje ... Boží hod velikonoční symbolizoval zmrtvýchvstání Baníku, který po osmi soutěžních zápasech ve Vítkovicích konečně vyhrál. Po půlroce! Teplice porazil díky energickému a zejména efektivnímu začátku 4:1 a přeskočil Slovácko o bod v tabulce na čtvrtém místě, které by Ostravě v létě zaručilo předkolo Konferenční ligy. Přestože všechno nebylo ideální, trenéru Pavlu Hapalovi zafungovaly změny systémové i personální. Co ještě duel ukázal? Třeba nový litevský talent na prvoligové scéně.

Po půlroce k trojce i domácí výhře Nezvykle hodně změn udělal na svůj vkus jinak spíš konzervativnější trenér Pavel Hapal. Systémových i personálních. Vynucená byla jen absence slovenského reprezentanta Tomáše Riga. Realizační tým zvolil po půlroce rozestavení 3-4-1-2 a po stejně dlouhé době slavili domácí vítězství. Přitom to není tak dávno, co Hapal odpovídal, že schéma se třemi stopery je mu sice médii cpáno, ale mužstvo se cítí lépe v klasické obranné čtyřce. „Už po Pardubicích jsme měli v hlavě, že přejdeme do jiného systému. Potřebovali jsme na to trošku času, to je jasné. Někteří hráči si plnili reprezentační povinnosti, třeba Kpozo, tak jsme ho vytáhli. Rusnák i Buchtič zahráli na kraji výborně. Odvedli si svoje, zároveň jsme potřebovali zvýšit výšku kvůli standardkám,“ vysvětloval kouč. Z jedné standardky FCB skóroval, z jedné inkasoval. Baník - Teplice: Tanko se probíjel vápnem a skóroval, 1:0 Video se připravuje ...

Rusnák je wingbek Není to tak dávno, co sportovní ředitel Luděk Mikloško prohlásil, že u Matúše Rusnáka, zimní posily ze Žiliny, si Baník stále není jistý jeho nejsilnější pozicí. „Nemáme jasno, jestli je to spíš bek, nebo křídlo,“ přiznal bývalý brankář, ačkoli ze Slovenska šly jasné hlasy, že nejlepší výkony předvádí Rusnák, když má lajnu pro sebe od A do Z. To znamená v systému na tři stopery, kdy piluje pravou stranu coby wingbek. Proti Teplicím to čtyřiadvacetiletý rychlík ukázal nádhernou brankou, kdy obešel dva obránce a chladnokrevně zakončil levačkou na zadní tyč. „Cítím se tam nejlíp,“ přikývnul obdivovatel Trenta Alexandera-Arnolda. „Byl výborný, pozice wingbeka mu sedí asi nejvíc,“ doplnil kouč Pavel Hapal. Baník - Teplice: Skvělá individuální akce Rusnáka, 2:0 Video se připravuje ...

Čtvrté místo je tady! Končila-li by teď soutěž, Baník by slavil vysněný postup do Evropy. Díky čtvrtému místu, kde po dlouhé době vystřídal Slovácko. O bod. „Bude se možná říkat, že týmy před námi klopýtají, ale my jsme si to uhráli. Ted jsme čtvrtí, čekají nás čtyři kola, uvidíme, k čemu to povede,“ řekl Pavel Hapal. Vedlo by to minimálně k tomu, že by trenéru vzniknul nárok na uplatnění opce, tedy prodloužení končící smlouvy. To v případě, že Ostrava skončí nejhůře šestá a nadstavbu odehraje v elitní skupině. Což vypadá víc než nadějně: na sedmý Liberec má momentálně pět bodů náskok. Baník - Teplice: Nádherný gól! Ewertonova pumelice, 3:0 Video se připravuje ...

Sudí Trska poprvé Ještě před rokem se objevoval v krajských soutěžích v Čechách, v neděli si sudí Adam Trska odbyl premiéru ve FORTUNA:LIZE. A pětatřicetiletý muž si vedl výborně. Málokdo o něm věděl, neexhiboval, nechal hru v jednotném metru plynout, což je pro rozhodčího vždycky výsledek solidně odvedené práce. Jen tak dál! Nemanja Mičevič, Matúš Rusnák z Ostravy, Daniel Trubač z Teplic a hlavní rozhodčí Adam Trska • Foto ČTK / Ožana Jaroslav