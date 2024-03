Hejda v útoku: Stačilo pět minut… Konkrétní nebudu, chyby si ukážeme

Čím jste zápas ztratili?

„V první půli měly nějaké šance obě strany, ale herně to bylo vyrovnané. Mysleli jsme si, že zápas bude o jedné brance, pak to dopadlo jinak. Samozřejmě jsme ve druhé půli nechtěli prohrávat. Pak jsme dali na jedna jedna, ale zlomila to druhá branka. Věřím, že pokud bychom vydrželi třeba ještě pět minut, konec zápasu nějak umlátíme. Takhle se Liberec dostal na koně a po třetí brance to byl rozhodnutý zápas.“

Co bylo ve vaší hře po vyrovnání špatně?

„Chytli se lidi, najednou jsme všichni chtěli útočit. Ztratili jsme balon a přišel útok na naši otevřenou stranu, pak už jsme to složitě honili. Dali krásný centr a proměnili to. Z naší strany to byla až přílišná snaha, zbytečně jsme se hnali dopředu. Spíš jsme si to měli pohlídat a jak jsem říkal - stačilo třeba pět minut, pak by se Liberec zatáhl, bránil by remízu. Takhle jsme to měli těžké.“

Oklepete se z prohry rychle?

„Na jednu stranu je dobře, že hrajeme hned v Jablonci (čtvrtfinále MOL Cupu), není čas se v tom pitvat. Čeká nás hodně důležitý zápas. Zítra (v neděli) si k tomu na tréninku něco řekneme, ukážeme chyby, pak už to hodíme za hlavu a budeme se soustředit na Jablonec. Musíme je porazit.“

První gól dal Liberec po secvičeném signálu, na který vás trenéři upozorňovali. Kdo udělal chybu?

„Konkrétní tady nebudu, to si řekneme v týmu u videa. Upozorňovaní jsme na to byli, šlo o přehlednou situaci, jak to zahrát. Nezvládli jsme to, zapomněli na ten prostor. Po naší chybě soupeř dvakrát netrefí balon a stejně to skončí v bráně, o to je to smutnější.“

Nastoupili jste v obměněné sestavě. Scházela vám správná součinnost?

„Od toho máme široký kádr, na tohle se nemůžeme vymlouvat, že nám někdo chyběl. Musíme kluky zastoupit. Když do předešlých zápasů někdo naskočil, většinou to zvládl, vycházelo nám to. Dneska to nevyšlo, ale hodíme to za hlavu.“

V závěru jste hodně času odehrál na hrotu. Jak se vám hrálo vepředu v roli, kterou běžně zastává Tomáš Chorý?

„Tohle bylo pro mě samozřejmě těžké. Potřebuju, aby tam létaly centry ze stran, ne z hloubky pole. Není má doména hrát zády k bráně. Pro mě to bylo těžké, balony tam chodilo na můj vkus málo. Závěrečný desetiminutový finiš jsme neodehráli tak, jak jsme chtěli.“