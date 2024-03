„Béčkaři“ zaujali, Vodháněl naštval Saňáka: Sáhnu na peníze, se*u na to

Hodně absencí, výsledková krize. Olomouc i Pardubice šly do vzájemného duelu (0:2) v podobném rozpoložení. Bez spousty hráčů užšího kádru (Vodháněl, Vraštil, Pokorný, Navrátil, Růsek vs. Daněk, Ortiz, Chlumecký, Halinský, Darmovzal) a bez bodů v posledních týdnech. Se ztrátami opor se lépe vyrovnali hosté. Vsadili na náhradníky, kteří našli formu před týdnem ve východočeském derby béček v ČFL, a ti zaskakujícího kouče Davida Mikulu potěšili. Naopak trenéru Sigmy Jiřímu Saňákovi ruply po čtrnácti dnech nervy v souvislosti s vykartovaným Janem Vodhánělem.

Dvouzápasový trest a pokuta třicet tisíc korun za vulgární nadávky rozhodčím v utkání proti Baníku (0:1) vyhnaly pardubického kouče Radoslava Kováče na tribunu Androva stadionu. Stánek ještě z dob hráčské kariéry dobře zná, proto ty zdravice před utkáním. A proto ty úsměvy po něm.

Měl důvod. Absence stoperů a druhého nejproduktivnějšího hráče týmu Kryštofa Daňka (6+1), který mohl mít coby olomoucký odchovanec dvojnásobnou motivaci, s kolegou Davidem Mikulou vyřešil elegantně.

Pomohlo východočeské derby béček, které se minulý pátek odehrálo v Hradci Králové. Pardubická rezerva tam otočila skóre z 0:2 na 4:2, čtveřice hráčů si před zraky prvoligového realizačního týmu řekla o šanci ve FORTUNA:LIZE. První půle byla sice ze strany „Tesly“ podprůměrná, nicméně její výkon gradoval, vítězství bylo zasloužené.

Vojtěch Sychra (2+0), Michal Surzyn (1+0), Dominik Mareš a Denis Donát potvrdili solidní třetiligovou formu i o týden později mezi elitou v Olomouci. Přitom zejména v obraně, která musela být oproti duelu s Ostravou ze tří čtvrtin jiná a nerozehraná, visel otazník.

„Velký,“ přikývl Mikula. „Denis hrál na jaře první zápas v základu, pro něj to bylo obrovsky těžké. Surza dostal příležitost taky po delší době. Na Kukym je vidět, že teď hraje čtvrtý zápas po sobě. Pomohly mu i starty v reprezentaci. Nešlo vidět, že nám chyběli jiní kluci, k čemuž přispěli všichni,“ chválil Mikula.

Pouze Pavel Černý, jenž k cenné výhře B-týmu na půdě rivala přispěl dvěma asistencemi, dostal pár minutek proti Sigmě v závěru. Zbylí jmenovaní vydrželi na hřišti celý zápas. Z části za odměnu, z části z nouze.

Olomouc - Pardubice: Šok na Hané! Neskutečná minela Macíka posílá hosty do vedení, 0:1! Video se připravuje ...

Do kupy se alespoň na půl hodiny dal útočník Tomáš Zlatohlávek. Přes pauzu vyléčil problém se zánětem v oblasti nártu a v nastavení po přiťuknutí tradičně nadstandardně hrajícího Michala Hlavatého zvýšil skóre na 2:0. Sedmý zásah v ročníku. A vzhledem k hanácké minulosti dost symbolický.

„Nepřekvapuje mě, znám ho delší dobu. Sledoval jsem ho i ve Vlašimi, když jsem byl asistentem v Opavě. Je gólový. Potřeboval trochu času, aby si na ligu zvykl a zjistil, o čem je. Ale zvládá to. Pracuje a za to bývá odměňován. Když se dostane do tří šancí, tak jeden nebo dva góly dá,“ popisoval čtyřicetiletý chlapík v kšiltovce.

Na druhé straně si poprvé od začátku v lize zahrál stoper František Matys a Štěpán Langer. „Člověk si z nich nesednul na zadek, ale odehráli si svoje, tam problém nebyl,“ shrnul trenér Jiří Saňák.

Také jemu chyběl druhý nejproduktivnější borec mančaftu, konkrétně křídelník Jan Vodháněl (4+3). V Mladé Boleslavi (1:2) se technik s dělovou levačkou nechal hloupě vyloučit po dvou žlutých kartách, takže si odseděl trest.

Reprezentační přestávka však očividně téma Vodhánělovy disciplíny neodvála. Zatímco před dvěma týdny vzal Saňák jeho zkrat na sebe s tím, že ho měl střídat kvůli přemotivovanosti ve známém prostředí, v sobotu jej zpětně tvrdě zkritizoval. Zřejmě nečekal, že jeho vliv na ofenzivní fázi (v iSport Indexu je na šestém místě v konkurenci všech hráčů F:L) bude až tak moc chybět.

„Řešili jsme to interně. Mnoho karet bylo zbytečných, teď nás to doběhlo. To mě štve, musíme se zlepšit,“ začal kouč opatrně, než emotivně vybuchnul.

„Budu mu sahat na peníze, se*u na to. Pardon, ale co mám říkat jiného? Jako když uděláte zmetek na lisu. Samozřejmě tohle se mi vrátí, protože já sahat na peníze z pozice trenéra nemůžu. Ale dlouhodobě chci pracovat s mančaftem, který si uvědomuje, že je to týmová hra, nejde to řešit egem. Pokud by to takhle pokračovalo dál, a já tady budu, tak tady ten hráč nebude. Nebudu ho chtít, nebudu ho stavět. To jediné můžu udělat. Pokud se nepoučí, takové hráče v mužstvu nechci. Teď Jan Vodháněl sedí za červenou kartu, příště dostane žlutou a bude sedět za žlutou. Chápu emoce, ale odsud posud,“ uzavřel.