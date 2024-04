Symbolická výhra. Kpozo šel slavit za Hapalem: Smál se, že to takhle nechtěl

Neschopnost Baníku vyhrát na jablonecké Střelnici sice v dubnu dovršila plnoletosti, ale je konec. Ostravané dokázali na severu Čech zvítězit 3:2 a slavit zde mohli poprvé od dubna 2006. A zase u toho byl jako trenér Pavel Hapal, který vedl Baník i tenkrát. „Dozvěděl jsem se to na tréninku, když mi to kluci řekli. Dokonce u toho byl i Radoslav Látal jako vedoucí mužstva. Pousmál jsem se tomu. Nebylo to pro mě zásadní,“ řekl šéf baníkovské lavičky po utkání.

Trenére, možná to mohl být klidnější zápas, co říkáte? Nakonec se domácí vrátili do hry.

„Emočně to byl složitý zápas. Dobře jsme do něj vstoupili, ale kontaktní gól nás vždycky znervóznil, to je pravda. V první půli jsme to měli zlomit daleko větším rozdílem. Situace na to byly, ale nedohráli jsme je. Víme, co ty tři body pro vývoj v tabulce pro nás znamenají. Je to pro nás malý polštář, ale musíme zůstat koncentrovaní. Jednoznačně nám pomohl gól na 3:1, protože na začátku druhé půle domácí zjednodušili hru a snažili se nás dostat pod tlak.“

Měli jste v hlavách tu černou baníkovskou bilanci v Jablonci?

„Vůbec ne. Dozvěděl jsem se to na tréninku, když mi to kluci řekli. Dokonce jsem u toho byl já jako trenér a Radoslav Látal tehdy byl v Baníku vedoucím mužstva. Pousmál jsem se tomu. Nebylo to pro mě zásadní, prostě zápas jako každý jiný. Podstatné jsou tři body.“

Jsou pro vás poslední výsledky uklidňující, když byl na vás ze startu jara vyvíjen znatelný tlak?

„Od prvního momentu, co jsem přišel do Baníku, tak jsem věděl, že jsem pod tlakem. Někdy je větší a někdy menší. Snažím se soustředit na mužstvo a na to, co můžu ovlivnit. To je tréninkový proces nebo příprava na utkání. Ve finále to pak musejí ovlivnit sami hráči na trávníku. Jsem ale rád za ty kluky. Už spolupracujeme nějakou dobu a cítím z nich chuť něco dokázat v dresu Baníku.“

Jakmile dal Kpozo gól na 2:0, okamžitě utíkal za vámi. Co jste si řekli? A chtěl takhle nachytat Hanuše v brance domácích?

„Nechtěl, měl to být normální centr. Sám se tomu smál. Nevím, proč vlastně potom hned běžel za mnou. Asi se chtěl potěšit s lavičkou. Jsem taky za něj rád, že se mu povedlo dát první gól v dresu Baníku. Má i asistenci, takže jsem s ním maximálně spokojen.“

Nevím, jestli jste si toho všiml, ale jak jste se oslavně střetli hrudníky, tak potom od vás odcházel a držel se bolestivě na tom místě.

„Je to možné. Taky něco pořád dělám. (smích) Ne, chodím už jenom běhat, ale měl bych zase se sebou něco dělat víc, když se blíží léto.“

Myslíte si po tomto zápase, že by Kpozovi ta pozice wingbeka mohla sedět více, než když hraje více zezadu?

„Taky se často mluví o tom, jestli hrát systém se třemi nebo čtyřmi obránci. Musíme přihlédnout i k jiné věci. Přivedli jsme si sem Ewertona, který je jedním z našich klíčových hráčů. Tu hru na něj musíme trochu taky napasovat. Dnes byl na pozici desítky, se kterou se sžívá. Více mu to dle mého vyhovuje na kraji, když má za sebou obránce. My víme o Kpozovi, že tohle hrát může. Wingbeků máme dost, ať už je to Rusnák, Buchta nebo Šehič. Musíme napasovat systém na hráče tak, aby jim vyhovoval.“

Asi už o tom musíte v Baníku mluvit. Co evropské poháry?

„Ono se o tom mluví hlavně hodně kolem nás. My jsme nohama na zemi. Hráči jsou pracovití. Je hodně potěšující, že nám skoro nikdo nechybí kvůli zdravotním problémům. Před utkáním nám sice vypadl Matěj Šín, ale myslím si, že od příštího zápasu bude zase k dispozici. Já prostě z týmu cítím, že chce skončit na tom čtvrtém místě, ale musíme se soustředit na jednotlivé zápasy. Teď máme doma Karvinou.“