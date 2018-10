Real opět padl, kouč Lopetegui v ohrožení. Přijde na lavičku Conte?

Z velkovýrobny trofejí je manufaktura na prohry. Real Madrid sobotním propadákem před vlastním publikem nabral třetí bezbodový zápas za sebou. Takový kolaps ho postihl naposledy v roce 2009. „Lopetegui v propasti,“ shrnul tristní bilanci v titulku španělský deník AS.

Kdo ví, jestli se z ní bude ještě trenér Julen Lopetegui moci vyhrabat. Italská média přinesla ještě před výkopem kuloárové informace, že madridský královský klub hledá únik z potupného období u Antonia Conteho. Italský kouč, kterému Roman Abramovič neprodloužil kontrakt v Chelsea, je volný a Florentino Pérez s ním prý měl zahájit jednání o příchodu na palubu trápícího se bílého soukolí.

Když se Pérez během duelu s Levante začal za stavu 0:2 hrabat v mobilním telefonu, na sociálních sítích se hned rozjela diskuse, zda už píše Contemu, že má smlouvu nachystanou.

Jak velkou temnotou momentálně výstavní značka prochází, dokládá fakt, že Marcelovo snížení na 1:2 určilo nový klubový rekord v době bez vstřeleného gólu. Zastavil se na cifře 481 minut! V roce 1985 to bylo 464 minut.

Kouč se však nemíní vzdát. „Věřím víc než kdy jindy tomuto týmu. Vycházím z toho, jak se hráči postavili nepříznivému vývoji,“ pravil Lopetegui odhodlaně. „Body jsme ztratili nezaslouženě. Chceme zvednout hlavu a vyhrát další zápas!“ Je to vzkaz nejen rozčarované početné rodině bílého baletu, ale i do Plzně. Hráči Viktorie se totiž na Santiagu Bernabeu představí v úterním večeru v Lize mistrů.

Kdyby se chovala defenziva Realu jako v první patnáctiminutovce proti Levante, Vrbovi svěřenci by se nezlobili. V 7. minutě stačil hostům jednoduchý nákop za obranu z poloviny hřiště a na světě bylo úvodní K. O. favorita. Francouzský stoper Varane vyrobil prvňáčkovskou chybu, když nechal za sebe proskočit balon, Morales si ho špičkou píchnul kolem vyběhnuvšího brankáře Courtoise a do prázdné sítě pohodlně skóroval.

Varane si drbal hlavu, ale to ještě nevěděl, co provede ve 13. minutě. Na hranici, ovšem uvnitř vápna šel do souboje a do míče, kterým si soupeř hodil kolem něj, lehce pinknul rukou – penalta! Martí ji chladnokrevně proměnil.

Hostitelé poté vzali hráče Levante do kleští. Měli sedmdesátiprocentní držení míče, vypustili 34 střel, z toho 14 na bránu, rozehráli 24 přímých kopů a 15 rohů, ale míč do brány protivníka dopravili pouze jednou. Parádní dělovkou po zpětné přihrávce od brankové čáry se o to postaral Marcelo.

„Měli jsme skvělá čísla, ale ta zápasy nevyhrávají. Hraje se na góly, ne na zásluhy,“ konstatoval trpce Lopetegui.

Jeho postavení je krajně vrtkavé. Tři porážky během devíti kol ve španělské lize je věc, jež se v Realu těžko odpouští, V Champions League také žádná sláva, výhra nad AS Řím a porážka na CSKA Moskva. „Jsme si jistí, že všechno zvrátíme,“ ujišťuje Lopetegui.

V utkání s Plzní bude patrně hrát o přežití.