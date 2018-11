Vaclík opět zářil. Stal se z něj lídr Sevilly, chválí ho ve Španělsku

Dlouhá léta byl český gólman „schovaný“ ve švýcarské Basileji a diváci jej mohli sledovat většinou jen díky startům v Lize mistrů. I proto Tomáš Vaclík v létě práskl do bot a zvolil přestup do Sevilly. Po necelém půlroce se dá s klidem konstatovat, že to byl skvělý krok.

A podobný názor mají i španělská média. Ta ho po nedělním utkání, kdy několika skvělými zákroky odvrátil nápor Valladolidu a udržel čtvrté čisté konto v La Lize, označila za jednoho z lídrů Sevilly.

Nejvíc se Vaclík předvedl ve třetí minutě nastavení. Tou dobou byla Sevilla pod tlakem a v pokutovém území se ke střele z otočky dostal Enes Ünal a vypálil pod břevno. Český brankář se natáhl a akrobatickým zákrokem míč vyrazil na roh.

VIDEO: Sestřih Sevilla - Valladolid

„Vaclík, Silva a Ben Yedder jsou lídři Sevilly“ stálo v titulku deníku AS. André Silva byl hráčem, který o vítězství rozhodl jediným gólem a Ben Yedder patří dlouhodobě k nejlepším hráčům španělského mužstva.

A slova chvála měl na adresu 29letého brankáře i trenér Pablo Machín. „Valladolid se v závěru zvedl a zatlačil nás. Bylo znát, že dělá vše proto, aby vyrovnal. Naštěstí máme úplně vzadu kvalitní obranu – Tomáše, který předvedl několik záslužných zákroků a pomohl nám zápas vyhrát,“ řekl po utkání.

Aktuálně má reprezentační brankář, který bojuje na dálku s Jiřím Pavlenkou o post jedničky pod trenérem Jaroslavem Šilhavým, v La Lize už čtyři udržená čistá konta. První Jordi Masip (Valladolid) a Jan Oblak (Atlético Madrid) mají jen o dvě víc.