Finanční fair play: nepřítel Barcelony. Mluvila o zisku, o sankcích ale mlčí

Vypadalo to, že Barcelona postupnými krůčky docházela v posledních měsících ke stabilitě. Pod novým koučem Xavim získal katalánský velkoklub znovu svou tvář, vychovává mladíky a obhajuje titul ve španělské lize. Nesrovnalosti v účetnictví však nyní mohou Barcu přijít draho. Ve hře je porušení pravidla Finančního fair play, které před lety zavedla UEFA, takže klubu hrozí několik let bez Ligy mistrů. A co na to v Barceloně? Oni nic, oni muzikanti.