Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen si pojistil mistra světa, Skuhravého konec
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 3. října 2025
Bayer Leverkusen si pojistil služby záložníka Exequiela Palaciose do roku 2030. Vedení německého klubu oznámilo, že se s argentinským mistrem světa s předstihem dohodlo na prodloužení stávající smlouvy, kterou měl platnou do roku 2028. Spoluhráč českého kanonýra Patrika Schicka působí v Leverkusenu od roku 2020. Momentálně je ale šestadvacetiletý fotbalista kvůli zranění pravého přitahovače mimo hru.
Zprávy ze dne 2. října 2025
Český kouč Roman Skuhravý skončil na lavičce fotbalistů Košic. Spolu s ním odchází i jeho syn David, jenž v klubu působil jako kondiční trenér. Skuhravý působil v Košicích od loňského září a v minulé sezoně dovedl tým k pátému místu v lize. Následně s ním vypadl ve 2. předkole Konferenční ligy s Grodnem a v úvodních osmi kolech slovenské ligy získal jedinou výhru. „Od léta se mužstvo neposouvalo směrem, jakým bychom si představovali. Proto jsme se sešli a dohodli se na férovém ukončení spolupráce. Mužstvo potřebuje nový impulz,“ řekl sportovní ředitel klubu Marek Sapara.
Vojtěch Smrž může po pozitivním dopingovém nálezu znovu hrát. Původní dvouletý trest mu byl snížen na tři měsíce a dnes se poprvé od ledna opět zapojil do přípravy prvního týmu Bohemians 1905. Smrž neprošel dopingovou kontrolou po prosincovém duelu s Karvinou. Pražané několikrát uvedli, že se k případu vyjádří až po jeho skončení. Dnes oznámili, že osmadvacetiletý záložník měl v těle nedovolené množství metabolitu THC.
Smrž hned na začátku roku dobrovolně přerušil kariéru, přestal trénovat s A-týmem a čekal na výši trestu. Antidopingový výbor mu zastavil činnost na dva roky, po odvolání mu ale Národní rozhodčí soud pro sport snížil trest na tři měsíce.
Informace iSportu se potvrdily, Jablonec oznámil prodloužení smlouvy s Lubošem Kozlem. Podrobnosti kontraktu klub neuvedl. Kozel se loni v létě vrátil do Jablonce po 17 letech a po konci angažmá v sousedním Liberci. V minulé sezoně obsadil s týmem v lize páté místo a jen těsně mu unikla účast v evropských pohárech. V aktuálním ročníku jsou Severočeši stále neporažení, po 10 kolech mají sedm výher a tři remízy proti favoritům soutěže Slavii, Spartě a Plzni.
„V Jablonci máme rozdělanou práci. Jsem tedy rád za nabídku v klubu pokračovat a za možnost dál rozvíjet to, co zde budujeme. Těším se na další spolupráci,“ řekl Kozel, o němž se spekulovalo jako o nástupci odvolaného Miroslava Koubka v Plzni.
Zprávy ze dne 1. října 2025
Je na listu žádaných odborníků, trenérů, kteří by mohli jít na dračku. Kupříkladu jako Martin Hyský. Také jméno Luboše Kozla se objevuje jako možnost pro Plzeň, která bude řešit uvolněný post trenéra po odchodu Miroslava Koubka. Proto Jablonec zareagoval a podle informací deníku Sport a webu iSport se s koučem domluvil na pokračování spolupráce. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 30. září 2025
Slavii podle novináře Nicola Schiry, kterého na síti X sleduje téměř 400 tisíc lidí, zajímá obránce Eloge Yao. Devětadvacetiletý stoper z Pobřeží Slonoviny je od léta volným hráčem, předchozí čtyři sezony strávil v izraelském Hapoelu Jeruzalém. V minulosti hrál také za Lugano nebo v týmech z druhé italské ligy.
Zprávy ze dne 29. září 2025
Odvolání Miroslava Koubka Adolfem Šádkem a konec Davida Střihavky v Pardubicích. Ještě před říjnovou repre pauzou začaly padat hlavy na trenérských postech. „V centru dění je teď karvinský Martin Hyský,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde možné důsledky trenérského domina v lize rozebírají redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Petr Fantyš.
Další trenérská změna. Informace iSportu se potvrdily, Pardubice ukončily spolupráci s trenérem Davidem Střihavkou. Jeho místo převezme Jiří Krejčí, jenž tým vedl v minulosti celkem devět let, postoupil s ním v roce 2020 do ligy, v níž se vyšplhal v první sezoně až na sedmé místo. V klubu nyní působil jako konzultant. Jeho pomocníkem by měl být bývalý obránce Pavel Němeček, nynější Střihavkův asistent. Více čtěte ZDE>>>
V Plzni dochází k razantním změnám. Nedělní prohra 0:1 se Zlínem znamená konečnou pro trenéra Miroslava Koubka i asistenta Jana Trousila. V pondělí dopoledne trenérův odchod po vzájemné dohodě oficiálně potvrdila Plzeň. Zkušený kouč uzavírá západočeské angažmá po dvou úspěšných sezonách, současná třetí je ale ve znamení špatných výsledků i výkonů, které kouče stály místo. Mužstvo na následující zápasy minimálně do reprezentační pauzy převezme dočasně asistent Marek Bakoš, asistovat mu bude Zdeněk Bečka. Klub jedná o angažování Martina Hyského z Karviné. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. září 2025
Ve West Hamu, za který hraje kapitán české reprezentace Tomáš Souček, skončil trenér Graham Potter. Klub ho odvolal kvůli špatným výsledkům, „kladiváři“ mají po pěti kolech Premier League jen tři body a jsou předposlední. Kdo Pottera nahradí čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 26. září 2025
Zkušený trenér Bohumil Pánik má v Artisu Brno další funkci. Od letošního května pracuje v klubu jako sportovní ředitel mládeže, nově povede také béčko ve čtvrté lize. Asistenta mu bude dělat Petr Maléř, bývalý ligový obránce. Po předčasném konci dosavadního kouče Maria Rossiho jde však jen o dočasné řešení.
Švédské Malmö, příští soupeř Viktorie Plzeň v Evropské lize, propustilo po prohře s Ludogorcem Razgrad trenéra Henrika Rydströma. Klub tak nyní hledá náhradu a podle tamních médií má být jedním z kandidátů i bývalý kouč Sparty Lars Friis.
Během pár měsíců Dukla hned dvakrát zlomila klubový rekord nejdražšího prodaného hráče. Do Sparty zamířil Kevin-Prince Milla a do Slavie se přesouvá Samuel Isife. V době transferu přitom ani jeden z nich neodehrál víc než patnáct utkání fotbalové Chance Ligy. „Každý přestup byl promyšlený. Saháme po neprověřených hráčích s potenciálem, který třeba vidíme jen my,“ říká trenér David Holoubek. Jak Dukla řeší nové pořádky na přestupovém trhu? Více čtěte ZDE>>>
Bývalý španělský reprezentant Sergio Busquets po sezoně ukončí kariéru. Sedmatřicetiletý mistr světa i Evropy, který momentálně působí v MLS v Interu Miami, o tom informoval na Instagramu. „Cítím, že přišel čas se s profesionální kariérou rozloučit. Už to bude téměř dvacet let, co prožívám ten neuvěřitelný příběh, o kterém jsem vždycky snil,“ uvedl Busquets. „Končím šťastný, pyšný, naplněný a hlavně vděčný,“ dodal defenzivní záložník.
Zprávy ze dne 25. září 2025
Sigma Olomouc dělá po nepovedeném startu do sezony velký krok. Podle informací inFotbal.cz by měl skončit sportovní manažer Ladislav Minář, jenž byl v minulém období jednou z nejvlivnějších osob v klubu. Právě on přivedl na lavičku trenéra Janotku i nejdražší posily v historii klubu. Ostudné vypadnutí v MOL Cupu s divizními Novými Sady (2:3) bylo ale zjevně poslední kapkou.
Zprávy ze dne 24. září 2025
Nejasnosti kolem poslední akvizice Bohemians z letního přestupového období se rozplynuly. Venezuelský útočník Eric Ramírez dorazil do Prahy a už zapózoval v zeleno-bílém dresu v Ďolíčku. Ještě pár dní zpět přitom trenér Jaroslav Veselý ohledně jeho budoucnosti mlžil, a vzhledem k lehce problematické minulosti vysokého forvarda fanoušky „klokanů“ minimálně zneklidnil. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. září 2025
Trenér Jaroslav Veselý prodloužil smlouvu s Bohemians. Kontrakt, který měl vypršet na konci probíhajícího ročníku, nyní platí až do léta 2028.
Akcionáři Slovácka se na klubovém webu vyjádřili ke změnám, které se udály v posledním týdnu. Proč skončil dlouholetý výkonný ředitel Petr Pojezný? „Po rozšíření akcionářské struktury 1.FC Slovácko se naše vzájemné představy o chodu klubu s představami pana Pojezného stále více a více rozcházely, a náš krok byl proto nevyhnutelný,“ píše se v prohlášení. A jak to bude s Tomášem Skuhravým, který skončil v klubovém představenstvu? „Spolupráce Tomáše Skuhravého s naším klubem však bude pokračovat i nadále. Pan Skuhravý bude působit jako manažer pro vyhledávání hráčů a konzultant sportovního úseku.“