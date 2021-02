Mizérie Havířova: rezignaci kouče zamítlo vedení, lídr spadl při nájezdu

Prvoligová sezona ambiciózního týmu AZ Heimstaden Havířov ve zkratce? Kapitán Roman Szturc, borec ošlehaný takřka šesti stovkami extraligových bitev, jde na trestné střílení. Škobrtne, puk mu uteče a ještě se při pádu zraní. „Přesně to vykresluje náš zmar,“ přitakal Jiří Režnar, trenér patnáctého týmu Chance ligy. „Ani top hráčům to nelepilo a měli s prominutím nasráno na hokejkách. Ale ještě budeme bojovat. A třeba se nám podaří na poslední chvíli proklouznout alespoň do předkola.“

V minulé sezoně vybojoval Havířov pod vedením Jiřího Režnara v Chance lize výborné páté místo. V létě klub posílil o Martina Adamského nebo Romana Szturce, znovu chtěl útočit na elitní pětku. Realita? Sedm zápasů před koncem základní části je patnáctý a alespoň na předkolo play off ztrácí 8 bodů.

„Celá sezona je rozbitá a na nic,“ nezastírá trenér Jiří Režnar. Před čtrnácti dny zašel za vedením klubu a nabídl rezignaci. Dobře si uvědomuje, že výsledky klubu jsou žalostné. „Vůči sponzorům, městu i fanouškům mě výsledky strašně mrzí. Nebyly dobré, ať už z jakýchkoliv příčin. Nevymlouvám se, neskládám zbraně, pořád chci bojovat a pracovat, ale férově jsem majitelům rezignaci nabídl. Jestli by to nepomohlo. Protože výsledky jdou za trenérem.“

Šéfové rezignaci smetli ze stolu, Režnarově práci důvěřují. Naopak mu nabídli nový kontrakt na další dva roky. Reálné problémy Havířova jsou jinde. „Teprve nedávný zápas proti Slavii (5:1) jsme hráli v plné sestavě a tak, jak jsme si to na začátku sezony malovali a chtěli,“ říká Režnar. „Měli jsme spoustu zranění, nebyli jsme schopni dát nejsilnější sestavu dohromady. Průběžně nám chyběli brankář Aleš Stezka, potom Martin Adamský, pak Roman Szturc, do toho odchody, příchody... Všechno lepíme za pochodu. Ohromně nám chybí diváci, kteří nás vždycky dokázali zvednout. Všechno dohromady dává mizerné postavení v tabulce. Zatím je to sezona na prd.“

Klíčovou absencí byla ztráta brankáře Aleše Stezky. Čtyřiadvacetiletý gólman, jehož extraligová práva patří Liberci, dávno přerostl první ligu. Také je o něho poměrně slušný zájem z extraligy, dá se očekávat, že se po sezoně posune výš. Kvůli problémům s kotníkem v aktuálním ročníku zatím odchytal jen 14 zápasů (průměr branek 2,72, úspěšnost 91,2 %).

„Na Alešovi jsme stavěli,“ přikyvuje Režnar. „Jenže mu v listopadu v Jihlavě přisedli kotník a od té doby s tím laboroval. Nevědělo se, co s tím má, chodil od čerta k ďáblu. Už teď vím, že ho do další sezony neudržíme, má nakročeno do extraligy. Dobře víme, že na nejvyšší ligu má, chce ji zkusit, logicky se posune.“

Navíc Stezka nebyl jediným, koho trápilo zdraví. I proto už Havířovští na soupisce protočili 37 hráčů v poli a další 4 v brance. Trable a výkyvy se nevyhnuly ani zkušeným lídrům, kteří do týmu přišli z extraligy. Martin Adamský odehrál 21 zápasů (bilance 5+9), Roman Szturc jich stihl 17 (6+11). Bodů mohli mít daleko víc.

„Každá soutěž je jiná,“ připomíná Režnar. „Áda měl v extralize skvělou kariéru, sbíral tituly, šéfoval Třinci, ale první liga je zase trochu jiná. Je ohromně pracovitý, příkladný borec, který chce a pracuje. Jenom neměl štěstí při zakončení. Za zápas si vybojuje dvě tři situace, kdy jde sám na gólmana, ale jak se to s prominutím sralo celému týmu, tak se to sralo i jemu. Bodově mohl být úplně jinde.“ Stejně tak Szturc. „Náš zmar přesně vykresluje situace, kdy Šturcík při trestném střílení při kličce vypadnul z bogny a zranil se.“

Pozitivní naopak podle Režnara je, že prostor dostali junioři. „Šikovný a hokejový je třeba teprve šestnáctiletý útočník Ondřej Becher,“ vypočítává. „Musí na sobě zapracovat fyzicky, ale nebojí se prohodit přihrávkou, zakončit. Umí se dostat do šancí. Hokejoví jsou i sedmnáctiletý útočník Kevin Horváth nebo osmnáctiletý obránce Fabien Kočí. Ten hraje v obraně stabilně, nebojí se hrát na puku, Karel Mlejnek si ho vytáhl do dvacítky.“

Do konce základní části chybí sedm zápasů. Režnar říká, že Havířov ještě zabojuje. „I za této mizerné situace se chceme probít do play off. Třeba až posledním zápasem. Neskládáme zbraně, všechno se dá, pokud budeme zdraví.“