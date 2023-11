V černém a v srdci. Vsetín se pokloní Čechmánkovi. Vyprodáno však nebude

Jelikož se pohřeb uskuteční na přání rodiny v úzkém kruhu a hokejoví fandové na něj nebudou vpuštěni, zvolili Čechmánkovi potomci tuhle formu oficiálního rozloučení s trojnásobným mistrem světa a olympijským vítězem z Nagana, jenž o víkendu ve věku 52 let zemřel. Podle informací Sportu na zástavu srdce. „I když byl hodně impulzivní a divoký, byl to dobrý kamarád. Nikdy nebyl zticha a měl poslední slovo,“ uvedl Libor Forch, jeho bývalý dlouholetý spoluhráč. „I když byl svůj, vždycky tady byl pro kamarády. Takhle na něj budu vzpomínat,“ přidal další někdejší útočník Miroslav Barus.

Vsetínští hráči budou až do konce sezony nosit na dresu černé srdíčko s třiadvacítkou, v jednotných dresech s tímto numerem absolvují i předzápasové rozbruslení.

Součástí vzpomínkové akce bude smuteční průvod od Restaurace U Marka na zimní stadion Na Lapači, kde Čechmánek slavil na přelomu tisíciletí pět extraligových titulů. Dress codem je černá, pásku této barvy budou mít Jonák a spol. i při samotném utkání.

Čeká se návštěva kolem tří tisíc diváků, tedy maximálně o tisícovku vyšší než za normálních okolností. „Celé se to organizuje dost narychlo, navíc středa není ideální termín,“ podotkl manažer Bazala, jenž registruje pouze lehce zvýšený zájem o lístky.

Hned v pátek je na programu na druhé straně kopce Sirákov prestižní derby se Vsetínem. Oba kluby jsou v kontaktu, i ve Zlíně bude brankářova památka uctěna minutou ticha a symboly na výstroji. Hráči Beranů budou mít nejspíš číslo 23 na helmách. „I když jsme hráli spolu v týmu, byli jsme rivalové. Neradi jsme prohrávali. Pamatuji se tuhé boje v letní přípravě v jakémkoliv sportu,“ vybavil si okamžitě obránce Radim Tesařík, dnes sportovní manažer klubu. „Vždycky se vás zastal. Byl vůdčí typ,“ připojil Forch v pamětní nahrávce.

Zdobila ho rovněž pracovitost, náročnost na okolí a hlavně na sebe samotného. Když se převlékl do gólmanského, nevypustil ani jednu střelu. Potvrdil to Jiří Weintritt, současný kouč prvoligového Vsetína. „I když dokázal za celý trénink pustit jen dva góly, byl na sebe naštvaný. Touto pracovitostí se dostal až do gólmanské špičky v NHL. Klobouk dolů,“ smekl pomyslně.

Čechmánka označil za svéráze. I tohle sedí. „Kolikrát jsme to my vzadu schytávali. Řval na nás, že obránce je od slova bránit a ne že budeme furt v útoku,“ usmál se Tesařík, jehož s Čechmánkem spojovala láska k hokeji a kvalitnímu vínu.

Ve středu večer se bude na všechny „Čemanovy“ vlastnosti (nejen) na Lapači vzpomínat.