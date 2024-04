Padesát střel a prohra. Na hokej Zlína bych si lístky nekoupil, ulevil si Hrňa

Bum – tyčka. Prásk – gól. V 11. minutě prodloužení svrhl Zlín druhé finále Chance ligy na svou stranu. Po Langově ráně do konstrukce napálil puk do brány obránce Vojtěch Riedl a vyrovnal sérii na 1:1. „Jenom jsem zavřel oči a křápl do toho,“ přiznal střelecký hrdina po výhře 3:2. Berani stejně jako v úterý úpěli pod tlakem rivala, tentokrát však dali tři góly, měli výtečného gólmana Daniela Hufa a také štěstí. „Hufíno se z toho oklepal a odchytal snad nejlepší zápas v sezoně,“ mínil Riedl.

Padesát střel vyslali domácí na branku „nepřítele“. Osmačtyřicet Daniel Huf zneškodnil. Tady hledejte důvod, proč Zlín po úterním propadáku (1:8) urval první bod v sérii. Jeho spoluhráči trefili prostor hlídaný Maksimem Žukovem jen sedmnáctkrát. Přesto nakonec jásali, užívali si pískot zklamaných vsetínských fanoušků. „Je asi úplně jedno, kdo vypadá líp. To momentálně nikoho nezajímá. Je to 1:1 a doma prostě urveme dva body,“ chrlil ze sebe zadák Vojtěch Riedl. „Já bych si na zlínský hokej lístky nekoupil,“ přiznal s úsměvem vsetínský lídr Erik Hrňa.

Štve ho, že se protivník striktně drží defenzivy, nežene se za tvorbou hry a místo toho trpělivě čeká na své příležitosti. Ty ve středu večer přišly. „Oni hrají pořád stejně,“ ucedil bývalý útočník třineckých Ocelářů.

O den dřív Huf po šestém gólu střídal. Po zápase jako vždy pracoval na své hlavě, rovnal si psychiku. „Promlouval jsem k sobě,“ líčil čtyřiadvacetiletý gólman, klíčový muž Beranů. Nemohl dospat, tak moc se na druhý duel těšil. Byl připravený svůj výpadek napravit. To se mu povedlo. Byl pod ostrou palbou, ale až na dva případy vše ustál. Po vítězném Riedlově zásahu to z něj všechno spadlo. „Můj nejdůležitější gól v seniorské kariéře,“ přiznal dvaadvacetiletý bek, který se v play off trefil už čtyřikrát. „Jsme vyšťavení, ale myslím, že oni ještě víc, protože prohráli v prodloužení. Pro ně je to větší ráma. Doma jsme o hodně silnější. Je tam větší hřiště, jsme na něho zvyklí. Bude to úplně jiný hokej. Fanoušci nás poženou dopředu a urveme dva body,“ prohlásil sebevědomě.

Recept na Rusa Žukova ukázali jeho parťáci hned v první třetině. Jak tedy na něj? Z levého kruhu na lapačku. Takhle během pětatřiceti vteřin vypálili Jakub Šlahař s Martinem Langem a Zlín se hned v polovině první třetiny utrhl do dvoubrankového náskoku. Jeho střelecky minimalistický hokej na úspěch čtyřicet minut stačil, neboť domácím to na rozdíl od úterý v koncovce nelepilo. Útočili, dřeli, cpali se do brány, vynucovali si aktivitou fauly. A nic. To, co o den dřív lehce vycházelo, bylo najednou zakleté, neproveditelné. „Klasický Zlín, počkal si na svoji šanci,“ pokrčil rameny Hrňa. „Každý viděl, že jsme měli daleko lepší pohyb,“ dodal.

Gólman Huf napravoval předchozí výpadek a vytáhl jeden ze svých velkých play off výkonů. Jako při loňské jízdě Beranů k celkovému vítězství v soutěži. A když nestihl proti Teperově prudké ráně zasáhnout vyrážečkou, pomohla mu tyčka. Úsporní hosté vyráželi ze semknuté defenzivy do kontrů. Nájezd čtyř na dvou brilantně vykombinovali a Lang měl na hokejce třetí gól. Zblízka však trefil tyč odkryté klece.

Soubor z druhé strany kopce Sirákov to brzy mrzelo dvojnásob. Další početní výhodu už rival využil, Machalovu střelu z pravého kruhu Huf neudržel a Weintrittova parta, která využila obránce Toma Ondračku ve středu útoku namísto zraněného Danielse Berzinše, ucítila krev. Opět bez kapitána Víta Jonáka (o víkendu už by měl hrát) ještě víc sešlápla plyn a dočkala se odměny. Nejdřív však musela ustát další těžké chvilky.

Zlínští trefili ve třetí třetině podruhé v zápase konstrukci (Šlahař v přesilovce) a následně měli 36 vteřin výhodu pěti proti třem. Nic pozitivního jim nepřinesla, takže bránili těsný náskok až do konce. Neubránili, neboť v brankovišti se nejrychleji zorientoval Pavel Klhůfek a poslal duel do prodloužení. V něm byli domácí lepší. „Mohli jsme rozhodnout,“ věděl asistent Luboš Rob.

Finále play off první hokejové ligy - 2. zápas:

VHK Robe Vsetín - Berani Zlín 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 37. O. Machala (Zabusovs), 52. Klhůfek (Rob, Staněk) - 10. Šlahař (Süss), 11. M. Lang (M. Novák, Gago), 71. Riedl (M. Lang, Gago). Rozhodčí: R. Svoboda, Zeliska - Zídek, Maňák. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4260. Stav série: 1:1.