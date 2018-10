Zlín ve stínu derby?! Ščasný zvažuje, že pošetří ohrožené opory na Slavii

Šetřit své opory na Slavii a do derby tak poslat příští neděli nejsilnější možnou sestavu, nebo jít do rizika, vyslat zmíněnou trojku už dnes proti Zlínu a doufat, že se pro šlágr podzimu nevykartují? To je to, oč v případě Sparty momentálně jde. „Zvažujeme to, samozřejmě. Rozhodneme se před zápasem,“ odmítl odkrýt karty sportovní ředitel a kouč Zdeněk Ščasný.

Tohle rozhodování mu rozhodně nelze závidět. Logika by velela, aby zkušený trenér Kangu, Tetteha a Costu dnes na hřiště neposlal. Derby svým významem utkání ve Zlíně jednoznačně převyšuje. Na druhé straně ale stojí skutečnost, že Pražané ztrácejí na Slavii aktuálně čtyři body a po dvou venkovních porážkách v řadě si další zaváhání nemohou dovolit.

Výchozí situace Sparty je o to složitější, že se navíc jedná o mimořádně důležité hráče. Kanga je stěžejním mužem ve středu pole, hlavním mozkem týmu a hráčem, který svými schopnostmi drtivou většinu soupeřů v lize převyšuje. Tetteh se rozehrál do parádní formy, naposledy v pondělí dvěma zásahy sestřelil Mladou Boleslav. V ročníku má na kontě už sedm branek. Costa pak na postu stopera nahradil nejistého Semiha Kayu a společně s parťákem Urošem Radakovičem sehráli parádní part. Zkrátka: absence každého z nich by byla pořádně citelná.

Nechutný způsob hry Zlína

Duel ve Zlíně při tom v rámci ligové mapy patří rozhodně k těm složitějším. Pro Spartu rozhodně. V hájemství „ševců“ se největší český klub popularitě rozhodně netěší. Naopak, na rudé z tribun pravidelně sálá nenávist. Moravané si navíc v sezoně nevedou vůbec špatně, aktuálně jim patří šestá příčka.

„Zlín podává pod trenérem Michalem Bílkem výborné výkony, pomohl mu začátek soutěže, kdy několik zápasů otočil v závěru. Praktikuje systém 3 – 5 – 2, má tam několik vysokých hráčů. Hrají to, co by s ohledem na typologie mužstva měli,“ uvědomuje si Ščasný.

Kým by Sparta ohrožené muže případně nahradila? Do útoku se vrací po karetní stopce kapitán Josef Šural, po jeho bok by se mohl postavit Matěj Pulkrab, který se proti Boleslavi rovněž prosadil. Kangu by ve středu pole mohl zastoupit Michal Sáček, Costu pak ve stoperské dvojice výše zmíněný Kaya. Tak jako tak ovšem Pražany dnes čeká pořádně úmorná šichta.

„Zlín je hodně nebezpečný, musíme se velmi dobře připravit. Není jednoduché uhlídat nejen Beauguela, celý způsob jejich hry je velice nechutný, hlavně v domácím prostředí,“ upozorňuje Ščasný.

Podobné starosti, byť v menším měřítku, bude mít před pondělní dohrávkou proti Dukle i kouč Slavie Jindřich Trpišovský. V karetním ohrožení jsou totiž špílmachr Josef Hušbauer a Ibrahim Traoré. I v jejich případě je pravděpodobné, že do malého derby nenastoupí.

Kdo může přijít o pražské derby Sparta Guélor Kanga (7 ŽK) Benjamin Tetteh (3 ŽK) Costa Nhamoinesu (3 ŽK) Slavia Josef Hušbauer (3 ŽK) Ibrahim Traoré (3 ŽK)

