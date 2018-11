Tetteh? Potenciální král střelců, myslí si Koller. Jak může uspět proti Slavii?

Benjamin Tetteh je typ útočníka, který operuje na velkém prostoru. Umí hrát jako klasický hrot, podržet a rozdat balony, stejně jako se vžít do role nabíhajícího hráče za obranu. V derby bude podstatné oboje. Avšak s jednou nutnou podmínkou – zbytek týmu musí pamatovat na to, aby Tetteha nevystavoval přílišným vzdušným soubojům. Už vůbec ne v prostorech, kde potká urostlého stopera Slavie Michaela Ngadeua.

„Ten je velmi dobrý ve vzduchu, takže větší nebezpečí hrozí ze země. To Tettehovi sedne, protože je na tom dobře rychlostně i technicky. Slávisty může zlobit svými náběhy a záloha dobrými pasy. Ty nejlépe dodají Stanciu a Kanga,“ přemýšlí Jan Koller, jaký herní styl by měli sparťané zvolit v útočné činnosti.

Protože Tetteh hraje více zleva (v rozestavení na dva klasické útočníky), logicky by se měl častěji potkávat s pravým stoperem Ondřejem Kúdelou. Ale vyloučeny nejsou různé přesuny ani na jedné, ani na druhé straně. „Do soubojů s Ngadeuem či Kúdelou se dostane tak či tak, ale disponuje i značnou silou, takže to ustojí,“ věří Koller.

Tetteh je samozřejmě schopný uspět i ve vzduchu. Proporce a atributy má slušné, přesto sparťanské plusy pro hru na zemi výrazně převažují. Podstatné bude, jak si středová řada poradí s aktivním presinkem „sešívaných“, a zda bude schopna poskytnout Tettehovi dostatečný servis, pokud načasuje svoje náběhy za vysoko postavenou obrannou linii týmu Jindřicha Trpišovského.

Ščasný: Derby o titulu nerozhodne. Rosický se ptal, zda mají derby v Gabonu 720p 360p REKLAMA

„Každopádně bez spolupráce s týmem nezmůže vůbec nic. Jde o kolektivní výkon, a ten nás ne vždycky provází,“ upozorňuje sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

A je vlastně jedno, že s odvěkým rivalem Sparty má Tetteh minimální zkušenosti. Proti Slavii hrál pouze sedmnáct minut na podzim 2016 ještě coby útočník Slovácka. Pak už vůbec. „Nevadí to. V Česku se pohybuje už delší čas. Chápe, co derby znamená, bude dostatečně nažhavený. Důležité je, že nyní hraje pravidelně. Že si věří a má formu,“ podotýká Koller.

Tetteh je pro Letenské stěžejním článkem sestavy, o čemž svědčí i jeho bilance sedmi branek ve třinácti ligových zápasech. Díky těmto číslům zatím plní očekávání, která po přestupu do Sparty byla s ohledem na dvacetimilionovou sumu nemalá.

„Jde to podle plánu, myslím. Důležité je, že získal místo v základu, že se mu vyhnuly těžké začátky. Rezervy ale ještě má,“ tvrdí Koller.

Které? „Větší chladnokrevnost při proměňování šancí. Jinak by měl gólů ještě víc. Ale je to pro mě moc zajímavý hráč a velký příslib do budoucna. Pro mě to je potenciální král střelců a jeden z těch, co se z české ligy mohou prosadit v cizině.“

Ščasný souhlasí. „Nebudu říkat, v čem by se měl zlepšit, to je spíš na naší interní práci s ním, ale Benjamin je hráč s obrovským potenciálem. Při dobrém vedení ještě půjde výrazně, výrazně nahoru,“ dodává letenský kouč.

KLÍČOVÉ SOUBOJE DERBY Tetteh vs. Kúdela Tetteh je všestranný útočník. Asi největší zbraň, jakou Sparta může v útoku nabídnout. Jeho síla a rychlost ho předurčují k tomu, aby povalil obranný val Slavie. Ubrání ho Kúdela? Čivič vs. Coufal Kritický prostor. Levá strana sparťanské obrany bude čelit vytuněnému motoru Vladimíru Coufalovi, který necítí bolest. Nikdy mu nedojde dech, neúnavně podporuje obranu i útok. Radakovič vs. Matoušek Jan Matoušek už letos pozlobil Spartu coby hráč Příbrami. Po chybě v obraně utekl Semihu Kayovi jak nic a přihrál na gól Miroslavu Slepičkovi. Teď bude mít podobný úkol. Utíkat a utíkat.

ČÍSLA K DERBY: Železný Souček a porovnání lídrů. Rozhodne šlágr Tetteh? 720p 360p REKLAMA

Sparta - Liberec: Tettehova show, sparťanský útočník zvyšuje už na 3:0 720p 360p REKLAMA

Sparta - Mladá Boleslav: Boleslavská obrana v rozkladu, Tetteh přidal třetí gól! 720p 360p REKLAMA