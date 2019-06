Komplikace pro Bohemians. První posila se zranila při autonehodě | iSport.cz

Šestadvacetiletý Le Giang zamířil do Ďolíčku už na začátku června, do dnešního úvodního tréninku v Uhříněvsi ale slovenský gólman s vietnamskými kořeny kvůli zranění nemohl zasáhnout. "Je to sice nemilé, ale neznamená to pro nás nějakou krizi, protože stále máme tři zdravé brankáře," citoval klubový web trenéra Bohemians Martina Haška.

Mezi 24 hráčů na úvodním tréninku byl i nováček Keita, který strávil uplynulou sezonu v Příbrami, kde hostoval z Olympie Radotín. Třiadvacetiletý útočník si připsal 18 ligových startů a dal dvě branky.

Na prvním tréninku nechyběl ani zkušený záložník Kamil Vacek. Bývalému hráči Sparty končí 30. června v klubu hostování, "Klokani" ale usilují o jeho setrvání.

Kádr po vypršení hostování opustili Lukáš Juliš, Lukáš Pokorný a Júsuf Hilál. Michal Švec si po konci smlouvy hledá angažmá a Muhammad Marhún plní reprezentační povinnosti.

"Dnes to byl klasický první trénink, kdy se nebojuje o místo v sestavě. Sešli jsme se ve slušném počtu, kdy jsme si mohli zahrát i deset na deset plus brankáři, což prý v Bohemce nebývalo úplně obvyklé. Zatím máme jen dvě posily, ale věřím, že do odjezdu na soustředění ještě další hráči přijdou," dodal Hašek.

Vše o Bohemians čtěte ZDE>>>

Přestupy přehledně! Změny v klubech FORTUNA:LIGY před sezonou 2019/20

Záchrana na poslední chvíli? Fajn, ale Bohemians musejí přidat