LIGOVÝ INSIDER: Sparto, pozor, derby bude jiné. Šádek? To byla Itálie | iSport.cz

Pomalu. Pozvolna. Postupně. Tak se měl podle Jílkových slov odvíjet comeback stopera, jehož kariéru zbrzdila operace srdce. Jenže ve Zlíně vyběhl Lischka na hřiště v základní sestavě. Vedl si velmi dobře, vyhrál 92 % soubojů a vyvaroval se chyb obvyklých pro letenské kolegy. „Dohodli se, ať zkusí nastoupit a ať vydrží, co to půjde. Sparta to ve Zlíně riskla a vyšlo jí to,“ glosuje Jiránek.

Risk spočíval i v tom, že se dalo předpokládat, že Lischka nevydrží celý zápas a bude muset střídat. To se nakonec stalo po 70 minutách, kdy ho začaly brát křeče v lýtku. „Zasahovat do obranné řady v průběhu zápasu je to nejhorší, co může být,“ upozorňuje Jiránek. Proto takový scénář nevidí v nedělním duelu se Slavií jako vhodný. „Kdyby se v něm mělo dít něco podobného, nemyslím, že by to byl dobrý tah. Střídat v 60., 70. minutě ve stoperské dvojici by nebylo nejlepší,“ soudí. Zlín podle Jiránka Letenské příliš neprověřil, se Slavií očekává jiné tempo.

Jiránek rozebírá rovněž další Jílkova personální opatření, nasazení Milana Heči chápe hlavně kvůli lepší komunikaci i právě s Lischkou, jako důležitý pro Spartu vnímá návrat Martina Frýdka, který se prý bude proti Slavii nadmíru hodit. A po výhře 2:0 hodně chválí dvojici defenzivních záložníků Ladislav Krejčí – Georges Mandjeck. „Spartě tyhle dva štíty prospívají,“ chválí.

Pokud jde o události 9. kola, Jiránek se také ohlíží za poločasovou strkanicí plzeňského generálního manažera Adolfa Šádka s jabloneckým koučem Petrem Radou. „K fotbalu to patří, i když samozřejmě ne úplně tak, že se někdo pere nebo strká,“ soudí hráč, který může lépe než jiní porovnávat, zda se něco takového děje v cizině. Vždyť hrál na Apeninském poloostrově, v Anglii i Rusku.

„Ledacos jsem zažil v Itálii, kde byli taky hodně blázniví fanoušci nebo funkcionáři. Pod tribunou se děly fakt věci, ale bylo to v tunelu, viděli to jen hráči a funkcionáři. Kromě Itálie jsem se s tím ale nesetkal,“ říká. „Možná se snaží vyvíjet tlak na rozhodčí, funkcionáře a hráče soupeřů, může to být tah Plzně,“ dodává na Šádkovu adresu.

Podívejte se na videu i na to, co Martin Jiránek říká na vyloučení svého bývalého reprezentačního spoluhráče Tomáše Sivoka při návratu do české ligy.

