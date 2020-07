První minuta v lize a gól Slavii. Králíček překvapil, Beran jako Baluta | iSport.cz

Ibrahim Traoré poslal Slavii ve 34. minutě do vedení • ČTK / Radek Petrášek

To si takhle v Liberci za stavu 0:3 pro Slavii čekáte na střídání, vaše vůbec první ve FORTUNA:LIZE. Šance přijde, jdete z lavičky na plac, ukazujete rozhodčímu kolíky… A dáte po minutě na hřišti gól mistrovi. Milan Králíček přesně tuhle euforii zažil, výsledek akce přitom ještě umocnil fakt, že asistenci zapsal další z (ve stejné minutě střídajících) talentů Slovanu Jan Šulc. Slovan sice podlehl sešívaným 1:3, mladíci každopádně vedení severočeského klubu důrazně ukázali, že o stálé místo v sestavě hodlají bojovat.

A nejde jenom o Králíčka (18) se Šulcem (22), od začátku hrál podruhé Michal Beran (19) a patřil opět k vůbec nejaktivnějším hráčům domácích. Větší, či menší porci minut si na hřišti odkroutili také Kristian Michal (19) a Radim Černický (19) s Miroslavem Dvořákem (21). „Byla to pro kluky obrovská škola. Někteří se dostali do hry shodou okolností, protože nám vypadlo několik klíčových hráčů. Je ale potřeba říct, že většina z nich nehraje ani dorosteneckou ligu,“ komentoval Pavel Hoftych.

Proč? Slovan totiž nemá místo v nejvyšší dorostenecké soutěži a hraje pouze druhý level kategorie U19. V aktuálním ročníku byl sice první, ale postup o patro výš mu znemožnil koronavirus a následné ukončení všech mládežnických soutěží. „Je to bohužel pro rozvoj hráčů hodně málo. Béčko hraje naštěstí ČFL, ale ta je teď také zastavená. Nemáme moc šancí dostat mladé hráče do zápasového vytížení,“ pokračoval liberecký kouč. Mladíkům ale jako kdyby to proti Slavii moc nevadilo, gólová akce Slovanu byla mimořádná.

Devatenáctiletý Beran vyzval k rychlému náběhu o tři roky staršího Šulce, který vystřelil. Přemysl Kovář ránu vyrazil jen k dobíhajícímu, prozatím ještě osmnáctiletému, Králíčkovi a gól byl na světě. „Hned jsme si s trenéry blahopřáli k fantastickému střídání,“ smál se Hoftych. „Vyzdvihl bych také práci Berana: perfektně si seběhl a takovým ťukecem vyslal Šulce. Podobnou přihrávku má Alex Baluta – přesně do pohybu. Byl to pozitivní moment zápasu.“

Další už fanoušci hledali těžko. Slovan v první půli vypadal bez energie, v závěru poločasu zeď s brankářem Filipem Nguyenem podcenila standardní situaci Júsufa a inkasovala na 0:2. „Rozhodnuto bylo už po první půli. Jediným náším cílem bylo nedostat branku a hrát na jeden dva brejky. Na víc bychom bez několika klíčových hráčů ani neměli,“ vysvětloval Hoftych.

Králíček po zápase i tak zářil radostí. Bývalý hráč Hradce Králové, který působil i v mládežnických reprezentací od U15 do U17 dal přednost Slovanu vloni poté, co mu skončila na východě Čech smlouva. „Díky bohu, že jsem to udělal,“ culil se po zápase. O premiérové příležitosti za A-tým se dozvěděl už dřív, ale nejprve musel dohnat fyzické manko kvůli tréninkovému výpadku.

„Snažil jsem se být klidný a nějak si nepřipustit, že jde o Slavii, i když to bylo těžké. Snad jsem moc nezklamal,“ povídal skromně. „Dát gól proti momentálně nejlepšímu týmu ligy je každopádně neskutečné. Ani jsem o tom nesnil. Jsem hrozně šťastný, škoda jen, že jsme nebrali body. Bohužel, jedeme dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 80. Králíček Hosté: 34. Traoré, 45. Júsuf Hilál, 49. Musa Sestavy Domácí: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Karafiát, Mikula (C) – Mara, Michal (78. Králíček) – Malinský (60. Černický), Beran, Ma. Zeman (78. Šulc) – Pešek (46. Mashike Sukisa). Hosté: Kovář (C) – Holeš (61. Masopust), Frydrych, Zima – Coufal, Traoré, Hellebrand (60. Stanciu), Oscar, Kosek (61. Provod) – Júsuf Hilál (60. Tecl), Musa (75. Červ). Náhradníci Domácí: Knobloch, Černický, Dvořák, Mashike Sukisa, Šulc, Králíček Hosté: Markovič, Stanciu, Tecl, Provod, Bořil, Červ, Masopust Karty Domácí: Pešek Hosté: Musa Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Vitner; VAR: Proske, AVAR: Klíma Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 2488 diváků

