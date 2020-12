Jarolím: Tohle už je boj o záchranu. Luxus, co vše soupeři dopřejeme

Do utkání jste ale vstoupili dobře, že?

„Věděli jsme, že Slovácko má konsolidovaný tým a velice nepříjemnou přechodovou fázi. To jsme chtěli eliminovat. Naopak my jsme chtěli chodit do rychlých protiútoků, z jednoho takového se nám podařilo vstřelit branku. Škoda že se nám nepodařilo vstřelit gól ještě z některé standardní situace.“

Jenže pak jste inkasovali.

„Soupeři jsme vyrovnání nabídli jako na podnose. Myslím, že tu situaci jsme měli mít pod kontrolou. Ale chtěli jsme doma dál vyhrát, trochu jsme to přeorganizovali. Ovšem dvě fatální chyby nás srazily, je luxus, co soupeři dopřejeme. A ta penalta? Myslím, že to bylo necitlivé rozhodnutí od našeho brankáře, neměl tam chodit.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slovácko 2:3. Slovácko otočilo duel s Mladou Boleslaví

Vidíte po čtyřech zápasech, co jste u týmu, vůbec nějaký posun?

„Musím říct, že jsme proti Slovácku podali asi nejtýmovější a nejkonsolidovanější výkon pod mým vedením. Kluci chtěli, to jim nemůžu vyčítat. Ono vzhledem k tomu, že jsme hráli každé tři nebo čtyři dny, práce na tréninku člověk moc neudělá. I když si myslím, že jsme všemu věnovali opravdu hodně času. Je to o další tvrdé práci. Nezbývá nám nic jiného než nějak dát mužstvo dohromady. Co si budeme nalhávat, každý by si měl uvědomit, že tohle je už boj o záchranu.“

Plánujete přes zimu posílení mužstva?

„Těžko říct. Mužstvo je mladé, uvidíme, jak na tom bude Marek Matějovský. Byli bychom rádi, kdyby byl už v pořádku. Připravoval se individuálně, mohl by být. Chybí nám lídr, nejen v kabině, ale i na hřišti. Uvidíme na dalších postech, jaké budou možnosti.“

Boleslav - Slovácko: Marešův centr se snesl k nohám Klímy, který nasměroval míč přesně, 1:0

Boleslav - Slovácko: Jurečka hlavou nasměroval míč ke vzdálenější tyči, 1:2