Černá svině! Opice! Ubožák na Baníku hrubě urazil vyloučeného Mosqueru

Chtělo by se věřit, že na stadionech bez fanoušků nebude třeba řešit aspoň jeden nešvar českého fotbalového prostředí. Rasismus. Ruchové mikrofony O2 TV Sport ale odhalily ve Vítkovicích ostrou salvu urážlivých komentářů na adresu Kolumbijce Jhona Mosquery, který během vyhecovaného závěru obdržel červenou kartu. Padaly slova o opicích i těžké vulgarismy...

Daleko za čarou. Na rasistické komentáře před časem upozorňoval plzeňský útočník Jean-David Beauguel, který kvůli událostem během duelu v Olomouci chtěl dokonce FORTUNA:LIGU opustit. Mohlo by se zdát, že bez fanoušků – kteří nemohou na tribuny kvůli koronavirovým opatřením – se podobné incidenty dít nebudou. Omyl.

Kaňkou zajímavého duelu mezi Baníkem a Libercem byl závěr. Za zbytečnou nervozitu mohl svými nepřesnými verdikty zejména rozhodčí Pavel Julínek. Tam otočený faul, tam otočená standardka, tam loket ve vzduchu bez žluté, tam zase se žlutou... „V Ostravě to bývá pro Liberec vždycky těžké, víc to komentovat nebudu,“ usekl trenér Pavel Hoftych.

Baník - Liberec: Mosquera po dvou žlutých do sprch! Ještě dal pěstí Kaločovi

Vše vyvrcholilo zkratem Jhona Mosquery, jenž v naštvanosti nejdříve knokautoval Ondřeje Šašinku a pak i Filipa Kaloče. Mimochodem, místo toho, aby sudí Kolumbijce vyndal hned, udělil mu dvě žluté karty. Rovněž nepochopitelné rozhodnutí, které všechny ještě více nadzvedlo.

Úplnou ubohostí pak byl vulgární i rasistický výrok (pravděpodobně) z tribuny stadionu směrem k odcházejícímu Mosquerovi o opici, který odhalil ruchový mikrofon O2 TV Sport. Co přesně zaznělo? Na nahrávce jsou absolutně nepatřičná slova slyšet zcela znatelně. „Černá svi*ě si myslí, k*rva, že je v lese někde. Opice!“

Emoce vzplály i mezi střídačkami. „Je to vždycky jen nějaká reakce na některé situace. Tady konkrétně to byl střet Jirky Fleišmana s Mosquerou. Myslím, že během utkání se to stává,“ uvedl Kozel. Ano, stává. Například v prosinci si na hustou atmosféru ve Vítkovicích stěžoval trenér Bohemians Luděk Klusáček. V neděli Baník hostí Plzeň, emoce budou stoprocentně opět stříkat naplno.

Liberecký hlavní kouč zároveň reagoval v závěru utkání směrem k VIP sekci Baníku, ale není jisté, jestli se jednalo o incident spojený s rasismem. Tak jako tak byly události na Baníku daleko za hranicí normálnosti a lidskosti, od incidentu se distancoval na Twitteru Slovan a později i domácí klub.

„Baník Ostrava se omlouvá za výlev rasismu, který dnes zazněl v závěru utkání na adresu Jhona Mosquery. Odmítáme jakékoliv projevy xenofobie či rasismu. S vlastníkem stadionu řešíme identifikaci viníka na základě videozáznamů. Jhonu Mosquerovi i FC Slovanu Liberec se omlouváme,“ stálo v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích..