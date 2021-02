Trpišovský chválil svůj tým i soupeře: Střídající přinesli energii

Už je to rok, co Slavia prohrála v nejvyšší soutěži. Naposledy ji to potkalo zrovna na Slovácku, kde dnes soubor Jindřicha Trpišovského otočil duel z 1:2 na 3:2. „Náročný zápas po všech stránkách. Soupeř je na třetím místě naprosto zaslouženě. Když tak bude pokračovat, možná to není konečná,“ ocenil Svědíkův výběr.