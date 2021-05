Dočkal zářil, ale fit není: Kdyby nešlo o druhé místo, nehrál jsem

Nebyl stoprocentně fit, přesto patřil proti Baníku (3:1) k nejlepším sparťanům na hřišti. Vítězný gól Bořek Dočkal sám vstřelil a další dva spoluhráčům připravil. „Mockrát v kariéře jsem na brankáře sám nešel, ale když už se to povede, tak většinou to takhle řeším. Už jak jsem balon zvedal, tak jsem měl pocit, že to bude branka,“ popsal gólový lob v rozhovoru pro klubový web.

Ideální návrat zpátky do hry?

„Ideální zdaleka ne. Ale naštěstí úspěšný bodově, pro nás strašně důležité vítězství, protože teď už musíme vyhrát všechno, žádné klopýtnutí si dovolit nesmíme. Fyzicky hodně náročný zápas, měl jsem složitý týden v přípravě na utkání, bylo to znát. První poločas byl obecně hodně náročný, měli jsme tam spoustu rychlých přechodů nahoru, bylo to hodně rychlé. Na obou týmech pak ten úbytek fyzických sil byl trochu vidět.“

Hraje se hůř, když víte, že už nesmíte zaváhat?

„Před zápasem jsme byli bojovně naladění, víme, že už není kam couvnout. Není to situace, která by nás měla nějak srážet a znervózňovat. Ve Spartě je tlak pořád, to není nic zvláštního. Jsme odhodlaní to zvládnout, jiná cesta není. I když to ještě bude náročné.“

Kdyby nešlo o druhé místo, nastoupil byste takhle rychle po zranění?

„Když se cítím na to, že jsem zápas schopný zvládnout, tak neumím říct, že nepůjdu. Na druhou stranu, kdybychom měli po dnešku deset dalších zápasů a měl bych nějaký čas na doléčení, tak bych možná ještě chtěl počkat. Já jsem ale věřil, že nastoupit budu moct, i když před týdnem ta prognóza moc příznivá nebyla.“

Nakonec jste měl dvě asistence a vítěznou trefu, která vypadala parádně. Věřil jste si?

„Mockrát v kariéře jsem na brankáře sám nešel, ale když už se to povede, tak většinou to takhle řeším. Takže to je asi automaticky moje první myšlenka, kterou v tu chvíli mám. Jen jsem se snažil si ten dotek dát před dobíhajícího Stronatiho, aby mě případně mohl maximálně faulovat… Pak jsem věděl, že když budu tak akorát od gólmana, tak že trochu snížit se musí a že to přes něj dám. Už jak jsem balon zvedal přes něj, tak jsem měl pocit, že to bude gól. A navíc to bylo s faulem, kdyby to někdo doběhl, tak by byla penalta. Dobře to dopadlo.“

SESTŘIH: Sparta - Baník 3:1. Rozhodla komická hrubka, Dočkal byl u všech gólů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37. Moberg Karlsson, 79. Dočkal, 88. Hložek Hosté: 65. D. Buchta Sestavy Domácí: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Hancko, Polidar – Moberg Karlsson (82. Minčev), Pavelka, Sáček (82. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Juliš (68. Karabec). Hosté: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš (80. Svozil), Kaloč – de Azevedo (80. Sor), Tetour (58. Kuzmanović), D. Buchta – O. Šašinka (58. Zajíc). Náhradníci Domácí: Heča, Vitík, Hanousek, Trávník, Karabec, Novotný, Minčev Hosté: Budinský, Sor, Kuzmanović, Sanneh, Zajíc, Holzer, Svozil Karty Domácí: Polidar, Juliš, O. Čelůstka, Pavelka Hosté: O. Šašinka, Fleišman, Svozil, Sor Rozhodčí Lerch – Dresler, Šimáček Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč