Hložek těžko hledal slova: Hráli jsme hrozně. Vůbec nechápu, co se dělo

Máte ze získaného bodu po průběhu utkání spíš radost, nebo převažuje zklamání?

„Vzhledem k tomu, jak se to vyvíjelo prvních sedmdesát minut, musíme ten bod brát. Hráli jsme hrozně. Vůbec nechápu, co se dělo. Po tom průběhu je to zlatý bod.“

Čím si to vysvětlujete?

„Jak jsem říkal, vůbec nevím, jak to hodnotit, co se stalo. Bylo to, jak kdyby... nevím... hráli jsme prostě hrozně. Posledních dvacet minut nás nakopl ten gól, bylo to úplně něco jiného. Kdybychom tak hráli celý zápas, měli bychom tři body, ale na to se nehraje.“

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:2. Letenští povstali na konci, bláznivý duel vrátil do čela Slavii

Proč to nevycházelo?

„Věděli jsme, že Plzeň bude zatažená a bude hrát na brejky. Vůbec jsme se nemohli dostat do hry, nevystřelili jsme na branku. To se nám nemůže stávat.“

Navíc vám hrubě nevyšly i obranné standardky. Co k tomu říct?

„Standardky trénujeme, věnujeme se tomu. Ale aby z našeho přímáku měla Plzeň roh a následně vstřelila gól, to je neakceptovatelné.“

Je pozitivní alespoň fakt, že ztráta na první místo jsou čtyři body a ne propastných sedm?

„Jo, dává nám to pořád nějakou naději... Ale upřímně, po tom výkonu jsme si zasloužili spíš prohrát.“