Jak cizinci v lize mluví česky: Belgičan i Řek překvapili, Džeko nezapomněl

Základem je umět česky, řekl před lety k cizincům působícím ve FORTUNA:LIZE útočník Petr Švancara. A zatímco většina z nedávné mezinárodní enklávy ve Spartě se učit česky neobtěžovala, jiní borci tajům místního jazyka přišli na kloub. Třeba legionáři ze Srbska, Chorvatska či Bosny mají přece jen výhodu, protože jejich jazyky také patří do slovanské jazykové větve. Ale schopností vést rozhovory příjemně šokovala i belgicko-řecká dvojice z Liberce Olivier Vliegen a Marios Purzitidis. Jak v našem hodnocení dopadli ostatní? Podívejte se ve videu.

Ze Soluně přišli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj šířit staroslověnštinu, z tohoto řeckého města dorazil do Liberce i Marios Purzitidis. Ten má navrch pozoruhodný životní příběh. Jeho prarodiče vyhnala z Řecka občanská válka, útočiště našli v tehdejším Československu. V něm se jeho otec seznámil s budoucí manželkou, po své matce má proto Marios české občanství. Purzitidis posléze vyrůstal v Řecku, kde hrál v nižších soutěžích. Osud ho však přivál do země svých předků. Na Moravě zároveň žije jeho bratr Paris. I ten se věnuje fotbalu, kope za divizní Šumperk.

Při štaci v Liberci se českému jazyku špičkově naučil ukrajinský zadák Taras Kačaraba. Ani on při rozhovorech s médii nepotřebuje překladatele, což se mu hodí teď ve Slavii, stejně jako jeho parťákovi z defenzivy Maksymu Talovierovovi.

JOEL KAYAMBA

ZNÁMKA Z ČEŠTINY PODLE ISPORT.CZ: 2

Česká republika se stala zemí zaslíbenou pro Joela Kayambu. Fotbalista původem z Konga si v Pardubicích našel manželku, a po pěti letech se naučil parádně česky. V Opavě a potom v Plzni tak platil v podstatě za domácího hráče. Svou znalost nyní využívat nemusí, aktuálně nosí barvy tureckého Samsunsporu. „Když chceš zapadnout, musíš se snažit. Kdybych já neuměl jazyk, tak co tu dělám? Jazyk je základ. To se týká i futbol. Pro něj komunikace důležitá. Já byl v Příbrami a trenér něco říkal a já to popletl. Kluci smáli, oni myslí, že jsou lepší než ty. Ale ty jenom nerozumíš jazyk,“ řekl Kayamba pro projekt Bez frází.