Klusáček o Jindřiškovi: Přírodní úkaz. Co dokáže veterána Bohemians urazit?

V únoru překonal rekord Zdeňka Prokeše (294) v počtu zápasů za „klokany“, o několik týdnů později se zase Jindřišek dostal jako první v jejich dresu na tři stovky utkání. V sobotu na Letné to pak přišlo, pokud jde o srovnání bez ohledu na klubovou příslušnost: po devatenácti letech od svého debutu se v jedenačtyřiceti dočkal čtyřstovky. „Je to skvělý, poblahopřál jsem mu. Je na tom jediná zásadní nit a skvělá věc, že Pepa nehraje za zásluhy, zaslouží si to. Přál bych mu pětistovku,“ prohlásil kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Co je tedy k takové fotbalové dlouhověkosti nutné? „Pepa to dobře definoval sám. Potřebujete k tomu dvě věci: zdraví a lásku k fotbalu. To k němu přesně sedí,“ říká Klusáček, jemuž Veselý původně dělal asistenta.

Proti Spartě Jindřišek zaujal založením gólové akce a také tím, že podle údajů O2 TV naběhal na Letné 12 160 metrů, nejvíc ze všech aktérů na hřišti. A nešetří se ani v tréninku, nežádá žádné úlevy. Jakmile by to chtěl trenér zkusit, se zlou se potáže. „Když jsem mu chtěl ulevit nebo ho pošetřit, to byl vždycky uražený a zlobil se,“ usmívá se Klusáček. Ten kromě jiného popisuje i Jindřiškovo chování v šatně a to, komu dělá mentora.

