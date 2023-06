Liga apelovala na české rozhodčí: Zlepšete se. Šéf LFA o komisi i VAR

Téma rozhodčích bývá třaskavé na každém ligovém grémiu. Ve středu v pražském hotelu Stages však prý přituhlo ještě o něco více. Vedení soutěže a kluby se s komisí rozhodčích setkaly ještě před samotným jednáním, aby si o situaci popovídaly.

Liga pak přijala ohledně sudích usnesení. Co je jeho obsahem? „Liga apeluje na komisi rozhodčích a fotbalovou asociaci, aby se dále intenzivněji zabývaly otázkou rozhodčích, otázkou přípravy na jednotlivá utkání,“ hlásí Svoboda.

Apel ze strany klubů byl prý jednohlasný. „Ano, byl. Projednávali jsme věc na úrovni všech profesionálních klubů první a druhé ligy. Shodli jsme se jednohlasně, že bychom chtěli, aby tímto směrem komise rozhodčích napnula své úsilí,“ vysvětluje Svoboda a potvrzuje, že tato debata byla z celého dne nejvýživnější. „Bylo to nejsilnější téma.“

Co se tedy klubům nelíbilo? „Především nejednotnost posuzování situací, to byla hlavní výtka. Nekonzistence,“ tvrdí ligový předseda.

V zákulisí se nese, že nepanuje spokojenost ani s tím, že komise ve svých komuniké verdikty rozhodčích ve sporných situacích především obhajuje. Bylo toto i předmětem námitek? „Takto to úplně nezaznělo, ale o nešikovné komunikaci směrem navenek šla řeč,“ připouští Svoboda.

V rámci jednání vystoupil Libor Kovařík, místopředseda komise rozhodčích. Ve své prezentaci také vysvětloval a na číslech doložil, že průměrný věk českých arbitrů je v porovnání s vyspělými soutěžemi velice nízký a počet odpískaných zápasů rovněž. „Proto jsme vybídli komisi, aby zintenzivnila proškolování sudích a práci s nimi. Nezkušenost je zapotřebí nahrazovat kvalitnější přípravou,“ promluvil za ligu Svoboda.

Zmínil ovšem i to, že kluby si uvědomují náročnost rozhodcovské profese. „Pravidla jsou sice jasně daná, ale složitá. A se vstupem VARu začíná být řada věcí méně jasná a zřejmá a věci jsou na posouzení složitější, především pravidlo o ruce a surové hře. S VARem je to paradoxně složitější, deset rozhodčích může mít různé názory. Rozhodčí se trochu stávají obětí technologie, je složitější aplikaci pravidel uplatňovat.“

Kritika směrem ke komisi tedy zazněla, dokonce tvrdá. Ovšem hlasy po jejím odvolání se neobjevily. „Otázka odvolání na stole nebyla. Ligové grémium na to ani nemá mandát, ani po tom ale nevolalo,“ říká Svoboda.

Takže i do příští sezony se velmi pravděpodobně bude pískat podle not Radka Příhody a jeho lidí.

Témata na grémiu LFA

Podmínky tendru zkoumá ÚOHS

Nejpozději na podzim bude znám vítěz tendru na audiovizuální práva na fotbalovou ligu od sezony 2024/25. Ligová fotbalová asociace (LFA) připravila zadávací podmínky, dokument momentálně zkoumá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) „Čekáme na posouzení, nechceme, aby vznikly nějaké pochybnosti. Teprve potom tendr vyhlásíme. Myslím si, že by k tomu mělo dojít v průběhu července,“ řekl Dušan Svoboda, předseda LFA. Od vypsání tendru by zhruba za tři měsíce měl být znám vítěz, tedy nejpozději v říjnu. „Tendr bude postavený tak, aby byl maximálně otevřený. Přístup do něj budou mít všichni televizní i netelevizní vysílatelé,“ dodal Svoboda.

Systémová kontroverznost je zpět

V Česku se po čase bude bojovat o pět míst v evropských pohárech, do hry se tak vrací systémová kontroverznost, která znevýhodňuje šestý - za jistých okolností i pátý - celek skupiny o titul. O poslední místo v Evropě (předkolo Konferenční ligy) se totiž v jednom zápase utká vítěz play off skupiny o Evropu (to je ta prostřední) se čtvrtým, nebo pátým celkem mistrovské skupiny. S pátým pouze za předpokladu, že vítěz Poháru FAČR se v lize umístí do čtvrtého místa v konečném pořadí.

Podruhé s míčem Select

Druhý rok po sobě se všechny ligové zápasy odehrají s jednotným míčem značky Select. Míč je vyrobený v atraktivním designu v 3D struktuře povrchového materiálu. Jednobarevné panely jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který zajišťuje jasnou viditelnost míče. Dvaatřicet panelů je tepelně lepeno a proto míč neabsorbuje vodu. Pod vnějším materiálem je nově vyvinutá podšívka ze čtyřmilimetrového exkluzivního pěnového materiálu včetně latexové duše Zero-Wing.

Kalibrovaná čára od sezony 2024/25?

Téma kalibrované čáry sice není akutně na stole, jelikož bude do značné míry spojeno s vítězem tendru o audiovizuální práva, nicméně světlo na konci tunelu začalo blikat. „K pořízení kalibrační čáry je potřeba úzká spolupráce s vysílatelem. Pak se můžeme o této věci bavit. Věřím, že směrem k sezoně 2024/25 se jejímu pořízení výrazně přiblížíme,“ uvedl předseda LFA Dušan Svoboda. Minulý rok činily předpokládané náklady zhruba 40 milionů korun, z důvodu inflace nyní zřejmě budou vyšší.