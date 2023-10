Sparta: zraněná křídla i diskutabilní červená. Tragická přesilovka Hradce

Sparta řešila po dvaceti minutách dvě komplikace – zranění Lukáše Haraslína a diskutabilní červenou kartu pro Victora Olatunjiho. V obou případech si poradila. Zápas s Hradcem Králové dovedla v oslabení k výhře 3:1. Adam Karabec, střelec dvou branek, se za pár dní proměnil ze smolaře v hrdinu. Jan Kuchta pak drzým lobem a oslavou naštval domácí fanoušky. Co všechno ukázal zápas Letenských na východě Čech?

V Hradci však Adam Karabec zaválel. Dal dva góly, oba perfektní placírkou trefil přesně za tyč. „Jsem za něj šťastný,“ povídal trenér Brian Priske. „Byl dole, zklamaný, že proti Betisu nepomohl týmu. Známe jeho ofenzivní kvality, dal dva výtečné góly. Ale také byl disciplinovaný, vyplňoval prostory, šlapal do toho,“ doplnil.

Ve čtvrtek zazdil na Betisu jasnou šanci. Sparta mohla vyrvat silným Španělům vítězství, ale on hlavičkoval těsně před koncem nepřesně. Navíc má za sebou týdny bez fotbalu, byl v trestu po vyloučení proti Karviné.

Zranění kosí křídla

Veljko Birmančevič byl na tribuně, Lukáš Haraslín dohrál po čtrnácti minutách. Klíčová křídla Spartě v Hradci moc nepomohla. Podepsal se na nich ultranáročný program, možná i změna klimatu. Sparta hrála ve čtvrtek ve 30 stupních v Seville, cestovala v pátek do Česka, v sobotu hned z Prahy na východ. Při zápase měl potíže také brankář Peter Vindahl.

„Chceme hrát zápasy v týdnu, to je fotbal. Víte, že v neděli přijde další zápas, od tří nebo od šesti odpoledne. Nehledíme na to, nechceme, aby to hrálo roli,“ odmítl stesky kouč Brian Priske. „Zranění jsou součástí fotbalu. Ukázalo se, že máme dobrou soupisku, dost hráčů na lavici,“ potěšilo ho.