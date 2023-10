Kozel vyzrál na Plzeň: Apelovali jsme na hráče, aby to na Tvrdoně zkoušeli

Perfektní výkon a konečně za tři body, jste po zápase spokojený?

„Všichni víte, v jaké jsme byli situaci. Čekali jsme na výhru poměrně dlouho (Liberec v lize porazil naposledy Pardubice 19. srpna v 5. kole). Navíc jsme měli těžkého soupeře ve formě, ze šestnácti posledních zápasů měla Plzeň patnáct vítězství. Vzbuzovalo to respekt. Navázali jsme na výkon ze Slavií a přidali nadstavbu v tom, že jsme nedostali laciný gól. Naopak jsme dokázali ve druhém poločase zajímavé situace vyřešit a to rozhodlo. Jsem spokojený s výkonem i výsledkem.“

Kdy se zápas lámal?

„Důležitým momentem byl náš první gól. Dostali jsme se do vedení, což jsme chtěli. To samé, když jsme vstřelili druhou branku. V tu chvíli jsme byli pod tlakem a naše akce byla excelentní – proměnili jsme precizní finální přihrávku. V minulých zápasech jsme takové věci nedotáhli – soupeř byl na dostřel a my jsme to ztratili.“

Roste vaše ofenzivní síla?

„Ofenziva nám funguje delší dobu. Dali jsme Teplicím tři branky, mohli jsme jich dát víc. Karviné dvě, mohli také dát víc. Se Slavií jsme také dali dvě, dneska tři. V tomhle jsme se oproti začátku sezony zlepšili.“

Vyšel vám ideálně herní plán?

„Na podobné typy zápasů máme hráče. Vyhovuje nám to, ale k tomu, abyste takhle mohli hrát, se musíte dopracovat prvním gólem. Potřebujete i postupný útok nebo standardku. My jsme si gólem pomohli.“

Pochválíte útočníka Lubomíra Tuptu, který zaznamenal gól a asistenci?

„Už předchozí zápasy hrál dobře, ale u útočníků je to o bodech. Dneska byl vidět nejvíc, to mě těší. Deset dní byl se slovenským nároďákem, možná mu to psychicky pomohlo, když porazili Lucembursko. Ale nenastoupil tam ani na minutu, v takovém případě je to vždycky s otazníkem, v jakém stavu se hráč ze srazu vrátí. Těší mě, že dneska efektivitu měl. V jiných zápasech byl třeba víc ve hře, výraznější, ale nedal góly, neměl asistence a zahazoval šance. O jeho kvalitách víme. Všichni naši tři hráči nahoře jsou nebezpeční.“

Plzeňský gólman Tvrdoň nepůsobil jistě. Upozorňovali jste hráče, aby víc stříleli?

„Jednoznačně jsme věděli, že když nebude Staněk, bude to pro ně oslabení. Věřím, že i gólman Tvrdoň umí chytat, ale tohle by nebylo lehké pro nikoho. Nastoupíte po dlouhé době do ligového zápasu, navíc brzy dostanete gól za vápnem. Apelovali jsme, aby to hráči zkoušeli, navíc ve druhém poločase to měl proti sluníčku, což je nepříjemné.“