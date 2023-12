Gning: vzor Džeko i jazyková bariéra. Frťala tvoří moderního útočníka

Ve virtuálním světě je možné stisknout tlačítko reset, vrátit se v čase a rozjet akci na druhý pokus. Kdyby to šlo, v Teplicích by toho využili v případě Abdallaha Gninga. Senzační vstup do první ligy ho nakopl. Postupně ovšem zpomalil a na podzim se dostal do fáze, kdy se zastavil. Hlavně vinou zranění. Tím Severočeši utrpěli, omezili přísun gólů. „Problém to je, ale máme útočníky s ligovými parametry. Nové hledat nebudeme,“ řekl trenér Zdenko Frťala před nedělním zápasem se Spartou.

Po půlroce ve Vlašimi vletěl do ligy jako raketa. Abdallaha Gninga si vybraly Teplice a při zúčtování minulé sezony jistě došly k závěru, že záchrana nejvyšší soutěže by bez senegalského útočníka zřejmě nevyšla. I když jde jen o kdyby…

Každopádně Gning prožil průlomový ročník. Podílel se na šestnácti z devětatřiceti ligových branek severočeského klubu. Osobně jich nastřádal sedm a k tomu si uložil tři asistence. Vysoko na seznam potenciálních posil ho díky tomu připsala i pražská Slavia.

Gning zapsal zřejmě nejlepší zápas mezi elitou proti Spartě. Loni na podzim znepříjemnil dvěma góly premiéru v letenském dresu Matěji Kovářovi. Od té doby se Gningův vývoj výrazně zpomalil.

Mohou za to především tři faktory. V lize už rozhodně není neznámý chlapík, stal se jedním z hlavních témat při taktické přípravě soupeřů. Navíc od únorového příchodu trenéra Frťaly do Teplic se změnila patrně i jeho role.

I když má v repertoáru vzácné ofenzivní schopnosti, vyžaduje se po něm i práce směrem dozadu. „Moderní útočník tohle musí zvládat. Snažili jsme se to do něj dostat, ukazoval jsem mu i Edina Džeka, jak to dřív plnil,“ líčil Frťala.

Jenže komunikace je lehce složitější. Gning mluví francouzsky, s překladem pomáhají spoluhráč Soufiane Dramé nebo Štěpán Vachoušek ze sportovního úseku.

„Je to jeden z limitů. Hráč odkýve, že všemu rozumí, ale může to být jinak. Každopádně je těžké změnit za měsíc profil hráče. Nové věci určitě přijal, potřebuje čas. Postupně to začal chápat a byl na dobré cestě. Bohužel ho potkalo zranění,“ zmínil Frťala.

Tím se proces zbrzdil. Ale nezastavil. Přesto problémy s podkolenní šlachou jsou zřejmě hlavním důvodem, proč o Gningovi není na podzim tolik slyšet.

Zdravotní trable ho potkaly v polovině srpna a dosud se nenastartoval. Teplický klub ho poslal na všemožná vyšetření, Gning se rozhodl ještě pro návštěvu doktora ve Francii, kde mu diagnózu jen potvrdili. Když se z toho dostal, znovu se zranil. Dohromady se léčil zhruba tři měsíce.

Teď je stoprocentně fit. Naskočil už do dvou zápasů, chybět v sestavě by neměl ani v neděli v posledním ligovém kole na podzim proti Spartě. A Teplice by jeho pomoc potřebovaly, vždyť gólově se trápí. V tomto ročníku vstřelily patnáct branek v sedmnácti zápasech. Hodnota očekávaných vstřelených gólů je 18,8, což je po Zlínu (16,76) druhé nejmenší číslo v lize.

Přesto Severočeši personální impulz do ofenzivy nebudou přes zimu řešit. Věří čtveřici Tadeáš Vachoušek, Daniel Fila, Mohamed Jásir a Gning. „Všichni čtyři mají ligové parametry,“ poznamenal Frťala.

Ale je potřeba každého z nich přes ligovou pauzu probudit. Gninga obzvlášť. Teplice na jeho výkony spoléhají i s ohledem na potenciální prodej. Loni v létě za něj zaplatili druholigové Vlašimi údajně nižší jednotky milionů korun.

„Tohle je pro nás zajímavá investice, máme v něm uložené peníze,“ uvedl už před rokem Štěpán Vachoušek, jenž je na severu Čech zodpovědný za chod sportovního úseku.

I před startem tohoto soutěžního ročníku trenér Frťala prohodil: „Jestli bude dávat góly, nabídky přijdou.“ To se zatím očekávat příliš nedá.

„Že teď nedává góly, to potká každého útočníka. To je součást procesu. Je i na nás, abychom ho resetovali, jde o společnou práci. Není to jen o něm,“ zdůraznil Frťala.

V Teplicích věří, že to přijde. Prosadí se už proti Spartě?