Látal se zlobí: Trest pro Hurtada? Hlava mi to nebere! Oslabený tým chválil

Jak se vám líbil Filip Souček v roli stopera?

„Neměli jsme žádnou jinou variantu. Trošku jsme přemýšleli nad Kryštofem Karbanem, ale ten ještě neměl ligový start. Rozhodli jsme se pro zkušenost. S Filipem jsem mluvil, v Brně taky hrával stopera. Věděli jsme, že to není jeho ideální post, nicméně se toho zhostil velice dobře. Hlavně ke konci, kdy vyhrával hlavičkové souboje. Dali jsme tam pak Tomáše Hübschmana, který umí hru zklidnit a podirigovat mužstvo. Závěr jsme sehráli skvěle.“

Stabilní stoper Heiderson Hurtado obdržel za faul na Daniela Kaštánka tvrdý osmizápasový trest. Přijal jste ho?

„Nepřijal a nepřijmu. Takový trest jsem ještě neviděl. Je to pro mě velké zklamání. Tohle nepochopím. Hlava mi nebere, aby za tohle dostal osm zápasů. Samozřejmě, že to byl faul. Ale ne úmyslný. Přišel pozdě do souboje a došlápl na hráče. To se může stát kdykoliv. Někteří, kteří se na hřišti rvou, dostanou tři, čtyři utkání. Nechápu, jak je disciplinární řád postavený, že se zákroky posuzují takhle.“

Jak vyřešíte dlouhodobou absenci Hurtada?

„Vidíte, že jsme to Součkem trošku vyřešili. Tahle možnost tam je. Tekijaški má tři žluté karty, Martinec taky. Jdeme zápas od zápasu, musíme to nějak ustát.“

Výhra na hřišti čtvrtého celku tabulky je docela nad plán, co?

„Přijeli jsme na Slovácko ve velmi špatném stavu, měli jsme obrovské problémy. Ještě v pátek těsně před odjezdem nám z toho na poslední chvíli vypadl Martinec. Má drobné poranění kolena. Houska je nemocný, Černák s Hurtadem v trestu, Pleštil dlouhodobě zraněný. Takže jsme museli celou sestavu překopat a pozměnit. Navíc jsme museli v poločase kvůli svalovému zranění střídat Chramostu. Uvidíme, co bude dál.“

Značné oslabení však skoro nebylo na hřišti znát…

„Mužstvo si zaslouží pochvalu hlavně v defenzivní části, pracovalo po celých devadesát minut stoprocentně. Dobře jsme řešili nakopávané míče domácích a dostávali jsme se do brejků. Ve středové řadě jsme získali spoustu balonů, ale pak nám chyběla finálka. Mohli jsme to lépe vyřešit, dotáhnout do zakončení. Tohle nám nefungovalo. Ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Kluci, kteří nastoupili, mě velmi mile překvapili.“