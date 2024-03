Hapal ven?! Nikdy se nevzdávám, odpověděl. Co naštvalo fanoušky?

Asi vnímáte zlobu fanoušků…

„Samozřejmě čekají vítězství. Někdy vám možná odpustí, když nehrajete dobře, ale vyhrajete. My pro to děláme všechno. Hráčům fakt nemám co vytknout až na dvě situace, při kterých jsme inkasovali. Pokud jsme chtěli být úspěšní, museli bychom vstřelit tři branky.“

Jak se vám poslouchal pokřik Hapal ven?

„Je to názor fanouška. Respektuji to. Ale já jsem člověk, který se nikdy nevzdá a vzdávat se nebudu. Pokud se něco nezmění, budu s celým mužstvem dál bojovat. Příjemné to není, ale zbraně neskládám. Ani nesložím.“

Filip Kubala říkal, že to hráči vnímají, možná pak trošku občas i znervózní…

„Hráč by měl být odolný, pokud na něj někdo píská nebo skanduje. Nebylo to tak markantní. Je to nepříjemné, hráči to možná vnímají, ale podle mě se snažili utkání zvrátit na svou stranu. Chyběl klid, rozvaha, přesnost. Nevyhrálo lepší, ale šťastnější mužstvo.“

První vlna nevole z tribun přišla po dvoustřídání…

„V určitých chvílích se nám nelíbil Šíňas, tak jsme se to rozhodli změnit.“

Lidi spíš naštvalo, že jste do hry poslal dalšího stopera, a sice Blažka.

„Já si naopak myslím, že se lidem nelíbilo, že jsme dali dolů Šíňase. Jestli to fanoušci nepochopili a nepostřehli, že jsme změnili hru na tři obránce a vytáhli druhého hrotového útočníka, je mi to líto… (úsměv) To byl záměr, ne že bychom šli bránit.“

Duel hodnotíte jak?

„Zklamání z výsledku, nicméně hráčům asi opravdu nemám co vytknout. Až na koncovku. Hrozně se nadřeme na šanci, a když už ji máme, tak ji zahodíme, neproměníme. Hlavně v první půli jsme jich měli několik. Soupeř nás potrestal z ojedinělé akce, pak podle mého názoru z trošku přísné penalty. Pořádně jsem to ještě neviděl, ale mám takové informace. Nějakým způsobem jsme se s tím chtěli porvat, nakonec přišel kontaktní gól hodně pozdě. Těžko jsme si ve druhé půli něco vypracovávali a dostávali se tam. Určitě nevyhrálo lepší mužstvo, vyhrálo šťastnější mužstvo. Jsme zklamaní, že to v domácím prostředí nemůžeme zlomit. Mužstvu ale nasazením, bojovností, pojetím i stylem hry nemám co vytknout. Jenom výsledek.“

Baník - Olomouc: Kpozo trefil Vraštila kopačkou do obličeje, penalta pro Sigmu! Video se připravuje ...

Je tedy problémem, že nedokážete hrát do plné obrany?

„Nemyslím si. První stoprocentní šance byla na naší kopačce, bohužel jsme ji neproměnili. Situace jsme měli, akorát jsme nedali gól. Kdybychom proměnili, zápas se vyvíjel jinak, ale to už je jenom kdyby.“

Olomouc pak kvalitně bránila.

„Hráli tak celou dobu. Měli jsme přes sedmdesát procent držení míče. I když se na to nehraje, protože se hraje na výsledek, tak bylo vidět, že jsem na tom kombinačně lépe. Akorát ty příležitosti…“

Nezafungovala motivace v podobě prohry Slovácka spíše kontraproduktivně?

„To se musíte zeptat hráčů. Ale myslím, že ne. Příprava na náš zápas byla ještě před utkáním Slovácka. Nevím, jestli to někdo z hráčů sledoval nebo věděl výsledek, protože hráči už se rozcvičovali. Ale je pravdou, že vždycky někdo před námi klopýtne, ale my se neumíme dotáhnout.“

Co to svědčí o lize?

„Soutěž je vyrovnaná. Pokud chceme být úspěšní, musíme body sbírat. Ale kdybych se podíval rok zpátky, teď je naše kvalita hry úplně jinde. Akorát se to hraje na výsledky a ty hlavně v domácím prostředí nepřicházejí.“

Jak probíhala volba útočníka? Byla to hra o čas?

„Ne, kluci trénovali oba dva. Jirka Klíma akorát vykazoval trošku problém s únavou, protože měl těžký trénink. Měl strach, proto jsme se rozhodli pro Filipa Kubalu. Pak jsme to v průběhu zápasu chtěli měnit a prohodit je, protože jsme věděli, že ani jeden nevydrží devadesát minut.“

Existovala i varianta, že by šel na hrot Buchta?

„Ne. Kdybychom věděli, že by se někdo z těch kluků mohl opětovně zranit z důvodu nedoléčení, asi bychom něco takového zvažovali. Ale tím, že jsme měli jistotu a věřili, že se nic nestane, tak bylo jasno. Už to byla nějaká doba od zranění. Jediným problémem byla fyzická připravenost, protože vypadli na dva nebo tři týdny. Zdravotně na tom však byli dobře, nic nehrozilo.“

Ofenzivní možnosti jste tentokrát na lavičce měli omezené, že?

„Chtěli jsme pak přejít do tříobráncového systému. Bláža do toho skočil velice fajn, pomáhal nám v i v zakládání útoku. Chtěli jsme vytvořit nahoře větší tlak, pak ale odešel Filip fyzicky, tak jsme se to snažili oživit Rusnákovou rychlostí. Ale těžko jsme si vypracovávali příležitosti. Šehič taky mohl zakončit lépe, takových situací jsme měli víc.“

Hodil by se důraz ve vápně?

„Důraz, v určitých momentech i rychlost. Podle mě to ale rozhodla první gólová situace, kterou musíme proměnit. Bohužel se doma hrozně nadřeme na gól.“

Nechybí vám věž na hrot v některých chvílích?

„To není o tom. My se chceme prezentovat kombinačním fotbalem. Daří se to, mužstvo bylo na míči velice silné. Spíš chyběla finální přihrávka nebo prostrčený balon. Do závěru utkání by se možná hodil vysoký útočník, ale Jirka má taky postavu a je silný v hlavičkových soubojích. Spíš nám ale scházel kvalitní centr, kvalitní dohrání. I když jsme situací měli dost, Buchtič taky mohl asi střílet.“

Naopak vás Sigma ztrestá Julišem tak jednoduše, že?

„Ještě jsem to neviděl. Šla tam přihrávka z kraje, on se tam objevil mezi stoperem a gólmanem a procedil to za něj. Určitě laciná branka.“