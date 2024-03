Trpišovský popsal, jak skládal tým na Teplice, pak spěchal na Liverpool

Našel jste na jednoznačné partii nějaká negativa?

„Jsem spokojený s výkonem, jednoznačně jsme to zvládli. Hráli jsme dominantně, přesně tak, jak jsme chtěli. Od začátku jsme dostali soupeře pod tlak, dařilo se nám otáčet hru, některé možnosti jsme neproměnili. Celkově byl náš výkon velice dobrý, podařilo se nám ušetřit některé hráče a naopak zapojit nové. Ještě bych si představoval, že určité situace vyřešíme nebezpečněji. Zásluhu na zajímavém duelu mají i Teplice. Snažily se nás napadat, nebyl to z jejich strany klasický defenzivní blok. Jedinou drobnou kaňkou je, že nevíme, co bude s Lukášem Masopustem. Preventivně jsme ho střídali kvůli začínajícímu zdravotnímu problému.“

Matěj Jurásek se blýskl dvěma krásnými góly. Co říkáte na jeho výkon?

„Jsem rád, že mu to vyšlo. Zranil se v zápase s Plzní, do konce podzimu byl mimo. Pak se začal vracet, ale zranění se mu zkomplikovalo. Tím, že vypadl Ivan Schranz, dali jsme ho proti Teplicím od začátku. Čekali jsme, co vydrží, dobře kombinoval s Vlčákem. Do základu šel proto, že jsme na hřišti chtěli mít ofenzivní hráče s dobrou střelou zpoza vápna. Pomohl nám to zlomit. Obstřel má fantastický, hrozně mě však potěšil druhou střelou. Má dynamit v noze. Umožnil nám pohodový vstup do druhého poločasu.“

V jakém je momentálně stavu? Když je zdravý, nemá konkurenci.

„To mu neříkejte. (rozesměje se) Dnes odehrál zhruba hodinu, což bylo maximum, abychom ho měli v kondici na čtvrtek proti AC Milán. My víme, že nám může přinést rozdílovost. Uvidíme, jak s ním ve čtvrtek naložíme. Na té jeho pozici bude hrát Theo Hernández. Bude potřeba i defenziva, proto jsme si chtěli otestovat, jak je použitelný. U mladších hráčů je to vždycky složitější. Zastavilo ho zranění ve chvíli, kdy byl pro nás strašně důležitý hráč. Teď budeme pracovat na tom, aby jeho výkony byly ustálenější. U něj je rozdíl mezi zápasy doma a venku. Prostě musí být zdravý a správně nastavený. Pak si může sáhnout na velkou kariéru.“

Skládali jste základní sestavu i s ohledem na odvetu s AC Milán?

„Čekali jsme až na nedělní dopoledne. Ve čtvrtek jsme končili pozdě večer, koukali jsme na vytížení hráčů. Jako například u Chytila. Rozhodovali jsme se i podle tréninku, třeba jednoho hráče nakonec nepostavili, protože se nám nezdál. Hodně jsme o tom s hráči mluvili, celé to bylo o komunikaci. Skládané to bylo tak, abychom některé kluky rozehráli.“