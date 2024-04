Buldok Červ: TOP posila. V Edenu by (asi) ležel ladem, pomstí se Slavii?

Spoluhráči po vydřené remíze s Fiorentinou zimní posilu velmi chválili. „Co odehrál Červus (Lukáš Červ) a další kluci uprostřed, to je až neskutečný,“ smekl plzeňský obránce Radim Řezník. „Střední záložníci odvedli obrovské, nebo spíš největší penzum práce,“ dodal jeho kolega Václav Jemelka.

Červ odehrál vynikající partii, byl jedním z klíčů k tomu, aby Plzeň udržela ofenzivu Fiorentiny na uzdě. Obsáhl velký prostor, neustále dorážel směrem k soupeři. Hrál zdravě agresivně, vyhrával souboje, hecoval a podporoval své parťáky na hřišti, nabízel se pro balony. Hrál tak, jak chcete, aby váš kolega na hřišti pracoval.

„Byl jako buldok. Bylo to až famózní, jak vydržel zaťatý celý zápas, jakým způsobem to odběhal, jak se choval a jak byl v soubojích zanícený. Emoce z něj přímo stříkají, je to bojovník, velká posila pro Plzeň,“ vychválil důležitého člena sestavy plzeňský kouč Miroslav Koubek.

První dvě kola využíval posilu z lavičky. Od chvíle, co Červa instaloval do základu, nemusí litovat. Ačkoliv čeká na první gól, velmi rychle se z něj stává nepostradatelný člen týmu, pomalu jeden z lídrů. Demonstroval to na evropské scéně. Proti Servette, kde v osmifinále Konferenční ligy nastoupil v pohárech vůbec poprvé, i proti Fiorentině zahrál výborně. Reprezentační trenér Ivan Hašek si jeho výkon přímo z tribuny Doosan Areny jistě pečlivě zaznamenal.

V neděli by měl patřit do základu proti Slavii, byť ve čtvrtek odpracoval extrémně náročnou šichtu. Na bývalý klub, kde prošel mládeží, bude mít jistě velkou žízeň. Ještě za Liberec nastoupil proti Slavii třikrát, v předchozím angažmá na hostování v Pardubicích nemohl hrát kvůli dohodě klubů. Za Liberec skóroval před rokem v březnu a pomohl k remíze 2:2. Branku z respektu ke klubu neslavil.

Vztah se Slavii může mít silný, jenže za áčko nastoupil v lize pouze jedinkrát. Z Edenu ho s lehkým srdcem pustili do Liberce, kde se vypracoval mezi důležité pilíře. Hrál pravidelně a patřil do reprezentační jednadvacítky. V mateřském klubu nebyli přesvědčení o tom, že se jim v širokém kádru vejde do nejužší rotace, nejspíš by ho nechali ležet ladem. Proto nakonec svolili k tomu, aby šel spolu s Matějem Valentou výměnou do Plzně za Jindřicha Staňka.

Na konci léta nechybělo mnoho k tomu, aby Červ skončil ve Spartě. Transfer z Liberce ale Slavia zatrhla – využila předkupního práva a v zimě záložníka získala zpátky. Aby jej okamžitě poslala do Plzně, kde nyní září.

Lukáš Červ proti Slavii

8. října 2023, Liberec - Slavia 2:3 (odehrál 72 minut, dostal žlutou kartu)

18. března 2023 Liberec - Slavia 2:2 (odehrál 79 minut, dal gól ve 26. minutě)

2. října 2022, Slavia - Liberec 3:0, odehrál celý zápas