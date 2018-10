EL ONLINE: Kodaň - Slavia. Tecl mezi náhradníky, na hrotu začne Matoušek

Dnes pokračují třetími zápasy základní skupiny Evropské ligy. Své utkání odehraje od 18:55 také pražská Slavia, a to v dánské Kodani. Pražané vstoupili do skupiny C domácí výhrou nad Bordeaux (1:0), nicméně ve druhém duelu podlehli Zenitu Petrohrad (0:1), přestože byli v zápase střelecky výrazně aktivnějším mužstvem. To Kodaň v prvním zápase uhrála s ruským celkem remízu 1:1 a poté, stejně jako Slavia, porazila Bordeaux (2:1). Pro domácí hovoří fakt, že "sešívaní" na hřištích soupeřů v evropských pohárech z 23 zápasů vyhráli pouze jednou. Dále přidali 10 remíz a 12 porážek. Podaří se Slavii tuto nelichotivou statistiku vylepšit? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 18:55 na iSport.cz.