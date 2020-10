Slavia v Evropské lize: soupisky a vizitky soupeřů. Jaký je program?

Slávisté potkají v základní skupině Beer Ševu, která v play off EL vyřadila Plzeň. • ČTK/AP

Do Edenu se v dresu Leverkusenu podívá i reprezentační útočník Patrik Schick • ČTK/AP

Program skupiny C

Tabulka a výsledky skupiny C >>>

Vizitky týmů skupiny C

Slavia Praha

Rok založení: 1892

Stadion: Sinobo Stadium

Cesta do zákl. skupiny EL: z předkola LM po vyřazení Midtjyllandem (1:4)

Úspěchy: semifinále Poháru UEFA (1996), čtvrtfinále Poháru UEFA (2000), čtvrtfinále EL (2019), 2x skupina LM (2007, 2019), 3x skupina EL (2008, 2009, 2017)

Soupiska Slavie Brankáři Ondřej KOLÁŘ, Jan STEJSKAL, Přemysl KOVÁŘ Obránci David HOVORKA, Tomáš HOLEŠ, Ondřej KARAFIÁT, David ZIMA, Ondřej KÚDELA, Jan BOŘIL Záložníci Nicolae STANCIU, OSCAR Dorley, Petr ŠEVČÍK, Tomáš MALÍNSKÝ, Ibrahim TRAORÉ, Lukáš MASOPUST, Ondřej LINGR Útočníci Stanislav TECL, Abdallah SIMA, Jan KUCHTA, Petar MUSA Trenér Jindřich TRPIŠOVSKÝ

Bayer Leverkusen: Schick proti českému mužstvu

Elitní útočník národního týmu přestoupil v létě do Leverkusenu z AS Řím za 26,5 milionu eur (703 milionů korun). Než vyrazil z Česka do světa, působil u pražské konkurence, je odchovancem Sparty, hostoval v Bohemians. „Na Patrika se těšíme,“ vzkázal Trpišovský. Leverkusen s farmaceutickým koncernem v zádech se netají ambicemi, v probíhající sezoně si chce vybojovat účast v Lize mistrů.

Rok založení: 1904

Stadion: BayArena

Cesta do zákl. skupiny EL: přímo z 5. místa v lize

Úspěchy: vítěz Poháru UEFA (1988), finále LM (2002), semifinále Poháru UEFA (1995), čtvrtfinále LM (1998), 2x čtvrtfinále Poháru UEFA (2007, 2008), čtvrtfinále PVP (1994)

Soupiska Leverkusenu Brankáři Lukas HRADECKY, Lennart GRILL, Niklas LOMB Obránci Santiago ARIAS, Jonathan TAH, Sven BENDER, Aleksandar DRAGOVIC, Edmond TAPSOBA, Tin JEDVAJ, WENDELL Záložníci Lars BENDER, Kerem DEMIRBAY, Nadiem AMIRI, Julian BAUMGARTLINGER. Charles ARÁNGUIZ, Daley SINKGRAVEN, Exequiel PALACIOS, Karim BELLARABI Útočníci Leon BAILEY, Lucas ALARIO, Patrik SCHICK, Moussa DIABY, Florian WIRTZ Trenér Peter BOSZ

Hapoel Beer Ševa: odveta za Plzeň

Beer Ševa s Plzní v play off Evropské ligy pořádně zacvičila a zcela zaslouženě postoupila do základní skupiny po výhře 1:0. „Očekávám běžecky velmi náročné zápasy,“ vypozoroval kouč červenobílých z prvotního studijního materiálu. Izraelský celek ukázal proti českému vicemistrovi své schopnosti, kvalitu má.

Rok založení: 1949

Stadion: Stadion Yaakova Turnera

Cesta do zákl. skupiny EL: z předkol přes Batumi (3:0), Laci (2:1), Motherwell (3:0) a Plzeň (1:0)

Úspěchy: 1. kolo play off EL (2017), skupina EL (2017), 1. kolo Poháru UEFA (1995) a PVP (1997)

Soupiska Beer Ševy Brankáři Ohad LEVITA, Amit Arie KEREN, Raz RAHAMIM Obránci Miguel VÍTOR, Shir TZEDEK, Sean GOLDBERG, Dudu TWITO, Eitan RATSON, Loai TAHA, Noam GAMOUN, Or DADIA Záložníci David KELTJENS, Marwan KABHA, JOSUÉ, Ramzi SAFOURI, Sintayehu SALLALICH, César MELI, Mariano BAREIRO, Naor SABAG Útočníci Elton ACOLATSE, Itamar SHVIRO, Gaetan VARENNE, Jhonathan AGUDELO, Rotem HATUEL Trenér Jossi ABUKASIS

OGC Nice: Kolář proti svému nápadníkovi

V minulých přestupních obdobích se hodně propírala budoucnost slávistické opory v bráně. Rojily se kolem ní zahraniční kluby a Nice předložilo konkrétní nabídku, o Koláře moc stálo, jenže nepochodilo. Pětadvacetiletý gólman se bude chtít ve vzájemné konfrontaci vykasat. „Přál jsem si je nejvíc ze všech soupeřů, už se těším, až si proti nim zahraju,“ usmíval se Kolář. Francouzský celek díky zájmu o svou osobu zná. „Mají stejnou vizi jako my. Chtějí hrát neustále konstruktivně odzadu. Jsou jako naše zrcadlo,“ předestřel.

Rok založení: 1904

Stadion: Allianz Riviera

Cesta do zákl. skupiny EL: přímo z 5. místa v lize

Úspěchy: 2x čtvrtfinále PMEZ (1957, 1960), 3. kolo Poháru UEFA (1973), 1. kolo play off EL (2018), skupina EL (2016)