Potíže "tureckého Messiho". Co stojí za pádem talentu, který srazil Čechy?

Šikovný křídelník se narodil v Dánsku, kde fotbalově vyrůstal a hrál i za tamní mládežnické reprezentace. Až při přechodu do seniorského fotbalu se rozhodl reprezentovat Turecko, odkud pochází jeho otec. Matka je Makedonka. V sezoně 2015/16 začal pravidelně hrát dánskou ligu za Nordsjälland, ve třinácti zápasech vstřelil dva góly, čímž si vysloužil místo v turecké nominaci na francouzském EURU.

A také výraznou pozornost největších evropských klubů, vždyť experti pro něj měli jen slova chvály. Jako nejvážnější zájemci zůstali ve hře Liverpool, Manchester United či Dortmund, pomyslnou přetahovanou nakonec vyhrál německý gigant. „Velmi talentovaný a všestranný hráč s obrovským potenciálem do budoucna,“ říkal o něm tehdy sportovní ředitel BVB Michael Zorc. Mor tak do Francie odjížděl už jako novopečená posila Borussie, která za něj dala 9,5 milionů eur (přes 256 milionů korun).

EURO Turkům zrovna nevyšlo, po prohrách s Chorvatskem a Španělskem měli před posledním zápasem s Českem jen malé šance na postup. Naopak národní tým by v případě vítězství mezi šestnáctku nejlepších jistojistě prošel. Naděje Čecha, Sivoka a spol. se ale tehdy výrazně ztenčily už v desáté minutě klíčového souboje. To osmnáctiletý Mor utekl po pravé straně a přesně nacentroval na nohu Yilmaze, který otevřel skóre.

Ani Turci nakonec ze skupiny dál neprošli, vítězství 2:0 nad mužstvem Pavla Vrby jim nestačilo. Morův dobrý výkon proti Česku ale zástupcům Dortmundu naznačil, že se v technickém šikulovi nespletli. Realita však byla trochu jiná. V sezoně 2016/17 Mor stihl jen dvanáct bundesligových zápasů, stabilní pozici si v sestavě vestfálského velkoklubu nevydobyl.

V přípravě na další ročník jej navíc přibrzdilo zranění a bylo zřejmé, že mnoho prostoru by zase nedostal. Sám proto požádal, jestli by v případě adekvátní nabídky mohl odejít. Mluvilo se o zájmu Liverpoolu nebo Evertonu, nakonec ale zvítězila španělská Celta Vigo, jež za hráče zaplatila 13 milionů eur. Mor podepsal pětiletou smlouvu a stal se nejdražší posilou v klubové historii!

Jenže očekávání zase nenaplnil. Statistiky sezony 2017/18? Třiadvacet zápasů v LaLize – jediný gól. Byť mu letos v červenci bylo teprve jednadvacet, tohle je pořád dost chabá bilance vzhledem k tomu, s jakou slávou přicházel. Sám si navíc přidělával problémy svým chováním a přístupem k tréninkům, trenér Juan Carlos Unzue jej kvůli tomu několikrát nechal zcela mimo zápasovou nominaci.

Vigo v minulém ročníku skončilo až třinácté v lize, Unzueho proto v letní přestávce na lavičce nahradil Antonio Mohamed. Ten se snažil dělat všechno možné, aby s Morem našel společnou řeč a pomohl mu adaptovat se na život ve Španělsku. Jenže jak se zdá – zatím bez úspěchu. Tamní média se shodují, že Mor pro Vigo představuje spíš problém než řešení nedostatečné produktivity.

O víkendu naskočil ze střídačky do úvodního zápasu nové sezony, při remíze s Espanyolem odehrál čtyřicet minut. Příliš vidět nebyl, svým výkonem vedení nepřesvědčil. Celta proto vážně uvažuje, zda by bylo možné Mora ještě v aktuálním přestupovém období prodat. Je ale jasné, že třináct milionů eur by Vigo za mladého Turka v současné době určitě nedostalo. Nejdražší přestup historie klubu tak může být jen velkou prodělečnou trefou vedle. Nebo „turecký Messi“ ještě dostojí své přezdívky?