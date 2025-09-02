Fotbalové přestupy ONLINE: Kričfaluši míří do Baníku, Prekop se fotil v dresu Slavie
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. září 2025
Podle informací iSportu se rozsekla budoucnost Ondřeje Kričfalušiho, navzdory dlouhodobému zájmu Liberce míří defenzivní univerzál na přestup do Ostravy jako součást transferu Erika Prekopa do Slavie. V týmu trenéra Pavla Hapala může naskočit jak na pozici pravého stopera, tak uprostřed zálohy, což jsou dva posty, které Baník potřeboval nutně posílit.
Juventus získal na hostování do konce sezony útočníka Loise Opendu. Pětadvacetiletý belgický fotbalista přišel z Lipska na hostování do konce sezony s opcí na přestup. „Když jsem se dozvěděl o zájmu Juventusu, nemohl jsem spát. Nemůžu se dočkat, až nastoupím k prvnímu zápasu,“ řekl Openda, za jehož hostování „Stará dáma“ zaplatí 3,3 milionu eur (téměř 81 milionů korun).
Slovácko posílili slovinský útočník Žan Medved a slovenský záložník Martin Šviderský. Šestadvacetiletý Medved bude v Uherském Hradišti tuto sezonu hostovat z maďarské Nyíregyházy, součástí dohody je i opce na přestup. O čtyři roky mladší Šviderský podepsal smlouvu na tři roky.
Ilkay Gündogan odešel z Manchesteru City do Galatasaraye Istanbul. Podle médií turecký čtyřiatřicetiletý fotbalista podepsal s klubem smlouvu na tři roky s příjmem pět milionů eur (přes 122 milionů korun) za sezonu.
Václav Černý přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase Istanbul, kde už působí další český reprezentant David Jurásek. Sedmadvacetiletý křídelník podepsal v tureckém celku smlouvu na tři roky s opcí na další sezonu.
Přesun Erika Prekopa do Slavie se finalizuje. Podle informací webu iSport.cz už slovenský střelec podstoupil zdravotní prohlídku a fotil se v červenobílém dresu. Brzy by mělo následovat oficiální představení, záleží však i na dokončení dalších přesunů na trase Praha-Ostrava. Prekop by měl ve Slavii nosit číslo 31.
Podle informací iSportu nemá Slavia problém uvolnit levého (wing)beka Ondřeje Zmrzlého pryč. Na soupisce pro Ligu mistrů momentálně místo něj figuruje Youssoupha Mbodji, čerstvá posila z Jihlavy, proto si Zmrzlý může hledat angažmá.
Variantou v tuzemsku je Baník s Pardubicemi, nicméně pravděpodobnější je odchod člena širšího reprezentačního kádru do zahraničí. Což však neznamená, že se v tak turbulentní době a během jednání o dalších transferech (Prekop, Kričfaluši, Planka, Šancl...) za pár hodin ještě vše nezmění.
Velký návrat! Francouzský útočník Jean-David Beauguel (33) se stane během reprezentační pauzy posilou druholigového Artisu Brno, který už příchod bývalého útočníka Plzně avizoval na svých sociálních sítích. Byť šifrovaně, dá se z toho zřetelně vyčíst, že se nejlepší ligový střelec ročníku 2021/2022 vrací do Česka. Podrobnosti čtěte ZDE>>>
Bývalý slávista Mads Emil Madsen míří do Kodaně. Dánský záložník, který se v Edenu neprosadil, po třech letech v Aarhusu posílí celek Ligy mistrů. Do klubu mistra dánské Superligy by měl přestoupit za 4 miliony eur (98 milionů korun).
Slavia intenzivně řeší, jak do týmu dostat útočníka Baníku Erika Prekopa. Probíhají jednání mezi kluby. Na stole může být velmi zajímavá varianta - za slovenského forvarda, který o víkendu otevřeně promluvil o možnosti odejít do Edenu, by do Ostravy mohly přijít mladé slávistické naděje David Planka, Ondřej Kričfaluši a Filip Šancl.
„Můžu potvrdit, že Baník nás kontaktoval ohledně Davida Planky,“ sdělil iSportu hráčův manažer Karol Kisel. Planka působí od minulé sezony v Karviné, Slavia si u svého odchovance ponechala možnost zpětného odkupu. U Kričfalušiho, který po letním návratu z Teplic do Slavie (v jeho případě už uplatnila možnost zpětného odkupu) nenastupuje, se řeší hráčova budoucnost.
V létě mu zatím nedopadl transfer do italské Monzy, o hráče velmi stojí i Slovan Liberec, kam by podle informací iSportu rád zamířil samotný reprezentant do jednadvaceti let. Do hry ale vstoupil Baník, který může nabídnout Prekopa, o něhož Slavia velmi stojí.
Třetím do party má být dvacetiletý záložník Filip Šancl, který aktuálně hostuje v Pardubicích.
Hotovo. Olomouc dotáhla přestup Michala Berana z Jablonce. Pětadvacetiletý záložník, který stejně jako Václav Černý dostal povolení dočasně opustit reprezentační sraz, se s vedením Sigmy dohodl na pětileté smlouvě.
V Pardubicích napínají síly na získání Filipa Vechety z Karviné, kde po minulé 13gólové sezoně zůstává bez místa v základní sestavě. Tím podle informací iSportu prakticky padá možnost příchodu zkušeného Tomáše Pekharta, kterému má ještě dorazit konkrétní nabídka z druholigového Artisu Brno.
Do Olomouce přestupuje křídelník Ahmad Ghali. Za pětadvacetiletého nigerijce Sigma zaplatí Liberci údajně až 50 milionů korun. Ghali podepsal smlouvu na tři roky s opcí na další sezonu.
„Ahmad patřil dlouhodobě k nejlepším hráčům Liberce. Jako jednu z možností ke zkvalitnění kádru na křídelních pozicích jsme ho měli vyhlédnutého delší dobu. Věříme, že nám pomůže a společně se nám podaří naplnit ambice, které klub má,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.
Blízko k přestupu do Besiktase má český ofenzivní záložník Václav Černý. Po pondělním tréninku dostal od vedení národního týmu stejně jako záložník Michal Beran povolení dočasně opustit reprezentaci a finalizovat svůj transfer.
Hráčův agent David Nehoda v pondělí večer umístil na instagram fotku, jak se svým klientem sedí v letadle a míří do Turecka. Bouřliví fanoušci pak českého křídelníka natočili na letišti s šálou klubu z Istanbulu. Během úterý by mohl být přestup oficiálně oznámený a Černý se vrátí zpět k reprezentaci, se kterou v pátek odehraje důležitý kvalifikační zápas o mistrovství světa v Černé Hoře.
Podle tureckého novináře Yagize Sabuncuoglua inkasuje Wolfsburg, kde má Černý smlouvu do léta 2027, od Besiktase šest až sedm milionů eur (až 171 milionů korun). Částku má splácet až do roku 2029.
Podle slovenského Denníku Šport se do hry o devatenáctiletého maďarského záložníka Artúra Musáka ze slovenských Michalovců, o kterého delší dobu projevuje zájem Ostrava, vložila i plzeňská Viktoria.
„Ano, pro mě byl Baník první možností, ale teď do hry vstoupila Plzeň a ještě jsem nestihl přemýšlet nad tím, co by pro mě bylo nejlepší,“ popisoval středopolař v rozhovoru pro Denník Šport, podle jehož informací za Musáka české kluby momentálně nabízejí kolem 17 milionů korun.
Západočeši nejsou jediní, s kým v tuzemsku Slezané bojují o potenciální posilu. Stále platí velký interes Baníku o Ondřeje Kričfalušiho ze Slavie, nicméně stejně tak chce defenzivního univerzála získat Liberec. Do Edenu poslal Slovan rekordní nabídku, jasněji by mělo být už brzy. Kričfaluši totiž může být součástí transferu za Erika Prekopa do Slavie, o němž se v pondělí v Praze jednalo.
V úterý skončí doba, kdy je možno tvořit pohárovou soupisku, v případě Sparty konkrétně pro Konferenční ligu. Další pondělí se v Česku zavře transferové okno. Změny se dají čekat, jedna obří však ne. Kaan Kairinen zůstane v Praze, Brémy nenavýšily svou nabídku z konce týdne. Zato je možný jeden třaskavý příchod, i když není úplně blízko. O koho jde čtěte ZDE>>>
Po Anglii, Itálii, Německu a Francii skončil o půlnoci letní přestupový termín i ve Španělsku. V TOP pěti ligách už se tak žádné nové transfery domlouvat v tomto okně nemohou, maximálně mohou být formálně dotaženy takové, které se před oficiálním koncem termínu domluvily.
V Česku mají kluby ještě na posily čas, i když... Do dneška musí čtveřice Slavia, Plzeň, Sparta a Olomouc nahlásit soupisky svých hráčů pro evropské poháry. A tak se dá očekávat také pěkně bouřlivý den.
Zprávy ze dne 1. září 2025
Norský fotbalista Markus Solbakken přestoupil ze Sparty do dánského Aarhusu. Pětadvacetiletý záložník přišel na Letnou ze Stavangeru na začátku roku 2024, výrazněji se však neprosadil. Solbakken nastoupil za Spartu k 39 soutěžním zápasům, pouze patnáctkrát byl v základní sestavě. Na jaře hostoval ve druhé italské lize v Pise, po návratu se v nové sezoně na hřiště nedostal. S letenským klubem získal ligový titul, domácí pohár a zahrál si Ligu mistrů.
Fotbalisty londýnského West Hamu na poslední chvíli doplnil Brazilec Igor Julio. 27letý obránce v minulé sezoně odehrál za Brighton celkem 20 soutěžních utkání. Ke „kladivářům“ přichází na roční hostování.
Nejočekávanější přestup léta v Premier League dokončil Liverpool na poslední chvíli. Za rekordních 125 milionů liber (3,5 miliardy korun) podepsal Alexandera Isaka z Newcastlu. Rekordní ligový transfer se dotáhl až v poslední den přestupového období, „Straky“ totiž dlouhou dobu Isakův odchod blokovaly. Nakonec se jim ale povedlo přivést ofenzivní náhrady, v pondělí totiž dotáhly mimo jiné přesun Yoana Wissy z Brentfordu za 55 milionů liber (1,5 miliardy korun).
Švédský reprezentant odmítal za Newcastle po konci minulé sezony nastoupit, s týmem ani přes léto netrénoval. Mezi oběma stranami se vytvořila taková zášť, že Newcastle svému již bývalému hráči za odvedené služby ani nepoděkoval. Nyní se Isak připojuje k Liverpoolu, který mistrovský tým posílil o několik nových hráčů za více než 400 milionů liber (11,7 miliardy korun). Více čtěte ZDE>>>