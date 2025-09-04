Fotbalové přestupy ONLINE: Posila do zálohy Liberce, Brabec do Portugalska?
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 4. září 2025
Dukla pokračuje v přivádění zahraničních hráčů. Pražany posílí Mouhamed Tidjane Traoré z Pobřeží Slonoviny. Dvaadvacetiletý levonohý stoper přichází z druholigového srbského klubu FK Voždovac.
Další posilu hlásí Liberec. Na sever Čech přichází z BFC Daugavpils záložník Toumani Diakité. Devatenáctiletý Ivorijec podepsal se Slovanem smlouvu na čtyři roky. „Má výborné fyzické dispozice pro moderní fotbal a jsme rádi, že již teď s ním budeme moct pracovat v našem prostředí. Nicméně víme, že bude potřebovat čas na adaptaci, větší taktické nároky a zejména na intenzitu a tempo hry,“ hodnotil pro klubový web fotbalistu sportovní ředitel Jan Nezmar.
Jakub Brabec má mít namířeno do Portugalska. Podle informací serveru eFotbal.cz podepíše po konci angažmá v řeckém Arisu Soluň v prvoligovém Rio Ave. Smlouvu v klubu, který vlastní majitel Nottinghamu Forest a Olympiakosu Evangelos Marinakis, by měl dostatna dva roky.
Jak vypadá situace kolem Rafia Durosinmiho (22)? Zájem o útočníka Plzně nejdřív projevil belgický Gent, jehož nabídku ale Viktoria neakceptovala. Také kvůli aktuální vysoké marodce a následnému náročnému programu si svého střelce zatím nechává v kádru a počítá s ním pro podzimní část sezony.
Renomovaný sportovní novinář Rudy Galetti na sociální síti X uvedl, že zájem měly i Rangers a Gladbach, jejich nabídky ale byly příliš nízké. Dokonce zmínil, že Durosinmi odmítl trénovat, aby si přestup vynutil. Do hry mohou vstoupit ještě kluby z Arábie nebo Turecka - podle informací Sportu se hráče pokusí získat Samsunspor, aktuálně šestý celek soutěže.
Agent Erika Prekopa popsal jednání se Slavií, která se dohodla na přestupu slovenského útočníka až v úterý večer. „Erik byl pro Slavii volbou číslo jedna, ale z Ostravy stále poslouchali, že je to pro ně nepředstavitelné, aby hledali jinde. Erik byl totiž neprodejný,“ líčil agent Ľubomír Pavuk v rozhovoru pro server tvnoviny.sk.
Zlom nastal o víkendu, Slavia uzavřela dohodu s Baníkem a poslala za něj do Ostravy tři hráče Kričfalušiho, Planku a Šancla. Přitom Prekop má tržní hodnotu podle Transfermarktu pouze 700 tisíc eur. „Bylo to vysoko, opravdu vysoko nad touto sumou. Součástí toho transferu jsou totiž další tři hráči, takže hodnota transferu se blíží k rekordu české ligy (kolem 4 milionů eur),“ líčil Pavuk s tím, že o Prekopa se zajímaly také kluby z Japonska, Polska a Maďarska.
Zprávy ze dne 3. září 2025
Fotbalové kluby v létě utratily za mezinárodní přestupy rekordních téměř 10 miliard dolarů (209 miliard korun). Uvedla to světová federace FIFA ve své dnes zveřejněné zprávě. Jak to vypadalo v jednotlivých zemích.
- Přestupovému trhu vládla podle očekávání opět anglická Premier League, jejíž kluby v minulých třech měsících utratily více než tři miliardy dolarů (63 miliard korun). Z toho téměř třetinu, 893 milionů dolarů (18,7 miliardy korun), dostaly od svých anglických protějšků německé týmy.
- V Česku utratily kluby za letní přestupové období podle FIFA dohromady 29,3 milionu dolarů (615 milionů korun). Pro porovnání - je to výrazně víc než na Slovensku (3,55 mil. dolarů) a Maďarsku (13,7 mil. dolarů), ale stále méně než v Polsku (36,1 mil. dolarů) a Rakousku (43,1 mil. dolarů). Je to také výrazný nárůst oproti loňsku, kdy v létě za nové tváře vydali v českých klubech 17,2 milionu dolarů (361 milionů dolarů).
Kdo bude trénovat Patrika Schicka? Po odvolání Erika ten Haga má Leverkusen na radaru bývalého kouče Tottenhamu Angeho Postecogloua, který je od června bez práce. Zájem ale jeví také Fenerbahce.
Tomáš Kučera, bývalý ligový záložník, potvrdil po konci v Ústí nad Labem nové angažmá. 34letý hráč bude působit v divizní Čáslavi, kterou trénuje jeho otec Roman. Deník Sport o tomto spojení informoval už dřív.
Majitel Baníku Václav Brabec potvrdil v rozhovoru pro aplikaci Chachar Pass, že Slezany by v blízké době měli posílit Artur Musák, David Planka a Ondřej Kričfaluši. Dorazí také Filip Šancl, jenž se k týmu připojí až od zimy.
Inter Milán, který bude druhým soupeřem Slavie v hlavní fázi Ligy mistrů, získal na konci přestupového období obránce Manuela Akanjiho z Manchesteru City. Třicetiletý švýcarský reprezentant bude v italském klubu rok hostovat.
Akce Jakub Martinec na Letnou se podle informací Sportu rozjiždí naplno. Stoper Jablonce s lídrovskými schopnostmi i skvělou hlavou je na radaru sportovního ředitele Tomáše Rosického už delší dobu, Letenští by podle všeho měli mít minimálně předpřipravenou dohodu s majitelem Jablonce Miroslavem Peltou o podmínkách přestupu.
Zprávy ze dne 2. září 2025
Filip Zorvan nakonec našel překvapivý domov na severu Čech. Podle informací deníku Sport a serveru iSport se stane novou posilou Jablonce, který tak získá náhradu za Michal Berana. Zorvan prožil velmi povedenou minulou sezonu, s Olomoucí slavil triumf v MOL Cupu. Po konci smlouvy se Sigmou se v létě stal volným hráčem.
Informace serveru iSport se potvrdily, Slavia v úterý večer oficiálně oznámila příchod Erika Prekopa z Baníku. Slovenský útočník podepsal smlouvu do léta 2028. „Erika jsme sledovali opravdu dlouho, patřil mezi naše vysněné posily. Jeho typologie dokonale zapadá do našeho způsobu hry a věřím, že nám okamžitě dodá kvalitu i energii,“ řekl pro klubový web trenér Jindřich Trpišovský.
Podle informací iSportu se rozsekla budoucnost Ondřeje Kričfalušiho, navzdory dlouhodobému zájmu Liberce míří defenzivní univerzál na přestup do Ostravy jako součást transferu Erika Prekopa do Slavie. V týmu trenéra Pavla Hapala může naskočit jak na pozici pravého stopera, tak uprostřed zálohy, což jsou dva posty, které Baník potřeboval nutně posílit.
Juventus získal na hostování do konce sezony útočníka Loise Opendu. Pětadvacetiletý belgický fotbalista přišel z Lipska na hostování do konce sezony s opcí na přestup. „Když jsem se dozvěděl o zájmu Juventusu, nemohl jsem spát. Nemůžu se dočkat, až nastoupím k prvnímu zápasu,“ řekl Openda, za jehož hostování „Stará dáma“ zaplatí 3,3 milionu eur (téměř 81 milionů korun).
Slovácko posílili slovinský útočník Žan Medved a slovenský záložník Martin Šviderský. Šestadvacetiletý Medved bude v Uherském Hradišti tuto sezonu hostovat z maďarské Nyíregyházy, součástí dohody je i opce na přestup. O čtyři roky mladší Šviderský podepsal smlouvu na tři roky.
Ilkay Gündogan odešel z Manchesteru City do Galatasaraye Istanbul. Podle médií turecký čtyřiatřicetiletý fotbalista podepsal s klubem smlouvu na tři roky s příjmem pět milionů eur (přes 122 milionů korun) za sezonu.
Václav Černý přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase Istanbul, kde už působí další český reprezentant David Jurásek. Sedmadvacetiletý křídelník podepsal v tureckém celku smlouvu na tři roky s opcí na další sezonu.
Přesun Erika Prekopa do Slavie se finalizuje. Podle informací webu iSport.cz už slovenský střelec podstoupil zdravotní prohlídku a fotil se v červenobílém dresu. Brzy by mělo následovat oficiální představení, záleží však i na dokončení dalších přesunů na trase Praha-Ostrava. Prekop by měl ve Slavii nosit číslo 31.