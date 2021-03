Vampola odmítl podat Jágrovi ruku, omluvil se. Narážel na věk legendy?

Silná slova k hokejovému play off neodmyslitelně patří. Jde o hodně, a když vám zrovna nejde hra od ruky, zkoušíte to na soka i jinak. Snažíte se ho vyprovokovat, dostat se mu pod kůži různými narážkami, průpovídkami. Někdy je to silné kafe a občas se zajde až za čáru. Leccos z toho se nejspíš odehrávalo i v sérii mezi Kladnem a Slavií. V pátek skončila, Rytíři přemohli pražský výběr 6:4 a po výhře 4:1 v sérii se přiřítili do semifinále vyřazovací fáze Chance ligy.

Hlavní role? Petr Vampola. Jedna z vedlejších? Jaromír Jágr. Bývalí parťáci, zlatí hoši z šampionátu v Německu 2010. Od té doby i kamarádi. Dnes je to už možná trochu jinak. V bitvách mezi Slavií a Kladnem to tak aspoň vypadalo. Na druhou stranu, je to právě jen hokej a po bitvě emoce opadávají.

Nicméně v téhle sérii to bylo vyštengrované slušně od začátku. A její závěr dopadl tak, že slávista Petr Vampola odmítl podat soupeři ruce a bez obvyklé gratulace k postupu se jal schovat do kabiny se splínem z vyřazení.

V sobotu se za úlet omluvil. „Ahoj všem. Po včerejším zápase jsem udělal věc, která do sportu nepatří a mě teď s odstupem času mrzí,“ napsal na Instagram. „Už to nevrátím, ale přijde mi správné uznat svoji chybu a hlavně fanouškům sportu se za to omluvit. Celá série s Kladnem pro mě byla opravdu hodně emoční a vyslechl jsem si spoustu věcí, které si myslím nebyly úplně fér a to nejsem žádný uplakánek... To mě ale neomlouvá, a proto jsem to chtěl takto napsat, abyste věděli, jak to cítím.“

Na druhé straně si pochvalovali, že dosáhli svého. Postupu. K němuž došli i díky snaze vytočit Vampolu. Kladenští věděli, kudy zacílit. Rytíři? Říkají si tak, pravda. „Vyhráli jsme sérii 4:1 a jedeme dál. To je pro nás nejdůležitější. Ten pocit, když si s nimi podáváš na konci ruku a jsi vítěz, to je nejvíc. Jsme chlapi a po prohře by se měly podávat ruce, což se ne u všech stalo. Někdo jim tam chyběl,“ rýpl si posléze kapitán Tomáš Plekanec do Vampoly na klubových stránkách.

Očitým svědkům neuniklo, že Vampola se nejednou nachomýtl do prudší řeči s Jaromírem Jágrem. A nic si nedarovali. Podle informací iSport.cz měl slávistický veterán narážet na věk kladenské legendy, slávistům mělo vadit i údajné Jágrovo upozorňování na těsnou fyzickou pozornost soupeře, což si útočník a majitel klubu v jednom nenechával pro sebe.

Kladenský web po utkání č. 4 v pražském Edenu sám zmiňoval, jak Jágr jezdil v blízkosti slávistické střídačky a „skoro doslova se soupeři smál do ksichtu“. „Netuším, o co tam šlo. Jsou to klasické play off řeči a provokování. Možná tam jsou i nějaké staré rány, něco, co jim (slávistům) pořád leží v žaludku. Neunáší to a musí to řešit takhle. Ať si ale dělají, co chtějí, my se musíme soustředit na sebe a makat jako tým,“ řekl k tomu útočník Nicolas Hlava.

Následně ze svého pohledu vylíčil záměr Slavie: vykolejit nejnebezpečnější hráče Rytířů. „To je to, co oni chtějí. Provokují, mají různé řeči, popichují nás… Spíš je lepší se jim smát do ksichtu. Když se necháme takhle zbytečně vyprovokovat a jsme na trestné, stojí další půlka týmu. Musíme se soustředit na náš hokej a oni ať klidně provokují,“ popsal Hlava před pátečním koncem série.

A zkušený bard Plekanec doplnil: „Play off bývá vyhrocené, jsou tam emoce. Mělo by to ale být v rámci fair play a myslím, že to chvílemi nebylo, což je z jejich strany od některých hráčů hrozně smutné. To je ale jejich věc. Nás to vůbec nemusí zajímat.“

Kladno čtvrtfinále zvládlo bravurně, podobně jako ostravská Poruba. V neděli pokračuje sada mezi Vrchlabím a Vsetínem (2:3) a Litoměřicemi s Jihlavou (3:2).